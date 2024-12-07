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「寶可夢GO City Safari」香港開幕　皮卡丘遮陽帽、還有拍貼機同樂

記者楊智仁／香港報導

「Pokémon GO City Safari」如今已經在香港盛大開幕，活動時間 2024 年 12 月 7 日～12 月 8 日透過六個主題區域，帶大家抓寶同時暢遊香港美景和歷史名勝，接下來就跟著《ETtoday 遊戲雲》一起看看開幕儀式活動，以及這次「Pokémon GO City Safari：香港」相關內容。

▼Pokémon GO City Safari：香港。（圖／記者楊智仁攝）▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

伴隨著冬日暖暖陽光，「Pokémon GO City Safari：香港」於尖沙咀文化中心露天廣場 C 區 - Culture Centre 開幕，後面能夠欣賞美麗維多利亞港海景，現場還有發放「皮卡丘、伊布」遮陽帽、寶可夢拍貼機、Community Hub 與來自各地的社群大使見面，完成 Campfire 見面會報到還可以獲得活動限定明信片，香港、Niantic 長官，香港 Pokémon Go 世界冠軍也都出席這次儀式。

▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

「伊布探索」限時調查能能帶領訓練家探索整座城市，「沙田 Sha Tin、九龍城 Kowloon City、尖沙咀 Tsim Sha Tsui、港島 Hong Kong Island、長洲 Cheung Chau、昂坪：Ngong Ping」發現香港多元面貌，同時還有田野調查、以及許多特別的寶可夢會在地圖上出現，包含「坐騎小羊、花舞鳥（啪滋啪滋風格）」等等。

▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：Pokémon GO City Safari

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