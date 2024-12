「寶可夢GO City Safari」香港開幕　皮卡丘遮陽帽、還有拍貼機同樂

記者楊智仁/香港報導

「Pokémon GO City Safari」如今已經在香港盛大開幕,活動時間 2024 年 12 月 7 日~12 月 8 日透過六個主題區域,帶大家抓寶同時暢遊香港美景和歷史名勝,接下來就跟著《ETtoday 遊戲雲》一起看看開幕儀式活動,以及這次「Pokémon GO City Safari:香港」相關內容。

▼Pokémon GO City Safari:香港。(圖/記者楊智仁攝)

伴隨著冬日暖暖陽光,「Pokémon GO City Safari:香港」於尖沙咀文化中心露天廣場 C 區 - Culture Centre 開幕,後面能夠欣賞美麗維多利亞港海景,現場還有發放「皮卡丘、伊布」遮陽帽、寶可夢拍貼機、Community Hub 與來自各地的社群大使見面,完成 Campfire 見面會報到還可以獲得活動限定明信片,香港、Niantic 長官,香港 Pokémon Go 世界冠軍也都出席這次儀式。

「伊布探索」限時調查能能帶領訓練家探索整座城市,「沙田 Sha Tin、九龍城 Kowloon City、尖沙咀 Tsim Sha Tsui、港島 Hong Kong Island、長洲 Cheung Chau、昂坪:Ngong Ping」發現香港多元面貌,同時還有田野調查、以及許多特別的寶可夢會在地圖上出現,包含「坐騎小羊、花舞鳥(啪滋啪滋風格)」等等。