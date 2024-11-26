ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「角川25周年快閃店」限期四天免費入場　知識王考驗動漫實力

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川25周年官方宣布將舉辦特別活動《台灣角川25周年POP-UP STORE》活動預定於12/6 - 12/9限期四天在松山文創園區南向製菸工廠登場，現場活動多項亮點，包含「六大經典作品合照區」、滿額特典「25周年紀念提袋」、「25周年紀念邀請函」、會場獨家首賣「特裝版新書＆周邊精品、初次登場經典作品「抽卡機」以及多樣的粉絲舞台互動，活動完全免費入場。

▲▼角川。（圖／角川提供）

【六大經典作品合照區：回憶與角色同框】

特別打造的六大經典作品合照區，包含《為美好的世界獻上爆焰！》惠惠、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》艾莉、《魔法偵探時崎狂三事件簿》時崎狂三、《Sword Art Online 刀劍神域》亞絲娜、《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》櫻島麻衣，上頭有作者祝賀詞或角色名台詞，一起與六位作品人氣角色合照拍下難忘瞬間。

▲▼角川。（圖／角川提供）

【回憶抽卡機：收藏台灣角川經典作品名場面】

現場設置多台抽卡機，收錄多部台灣角川人氣作品的名場面，包括《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《歡迎來到實力至上主義的教室》、《靠死亡遊戲混飯吃。》、《義妹生活》、《為美好的世界獻上祝福！》、《Sword Art Online刀劍神域》、《我買下了與她的每週密會》、《86─不存在的戰區─》以及《DATE A LIVE 約會大作戰》。

▲▼角川。（圖／角川提供）

【12/7、12/8限定舞台：動漫知識王考驗實力】

●　動漫知識王遊戲：考驗你的動漫實力！

你是動漫界的知識達人嗎？現場參加動漫知識王遊戲，答對問題即可獲得「動漫精美小禮」，不僅考驗腦力，還有機會帶回精美好物家，快來展現你的動漫實力吧！

●　動漫珍品搶標會：1元起標，夢幻收藏就在此刻

《【我推的孩子】》《魔法科高中的劣等生》《Sword Art Online刀劍神域》《為美好的世界獻上祝福！》《排球少年！！》等超人氣日本IP周邊精品1元起標，無論是收藏家還是動漫迷，都有機會用超值價格帶走喜愛精品。每場次搶標商品數量有限，現場也將有Coser一起和各位同歡哦。

※舞台活動將於12/7、8兩日14:00~17:30舉行，實際時間依現場狀況為準。

▲▼角川。（圖／角川提供）

此外，《台灣角川25周年POP-UP STORE》現場將推出多款首賣商品，書籍部分包含12月重磅新刊《灼眼的夏娜S IV》（特裝版）、《藥師少女的獨語 (14)》（特裝版）、《魔法偵探時崎狂三事件簿 (1)》（特裝版）以及涼宮春日時隔4年最新刊《涼宮春日的劇場》；獨家首賣精品更有《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作系列「折疊自動傘」、「PU伸縮票卡夾」「多用途壓克力杯墊立牌」「暖手枕」「旋轉立牌」以及「立牌筆架」全新精品。

▲▼角川。（圖／角川提供）▲▼角川。（圖／角川提供）

【台灣角川25週年POP-UP STORE】

活動時間：12/6(五)～12/9(一) 每日10：30～20:00 (12/9開放至17:00)
活動地點：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區－南向製菸工廠）

▲▼角川。（圖／角川提供）

關鍵字：角川

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

「寶可夢旅行」周邊將開賣！謎擬Q行李箱、皮皮頸枕陪你一起出遊

外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機　盼挑戰任天堂Switch

投票抽Switch！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選超炸開戰

「角川25周年快閃店」限期四天免費入場　知識王考驗動漫實力

《你的名字》真人版頻換導演　前任嘆：寫出的劇本根本無法拍攝

《英雄聯盟》諾克薩斯賽季「強調擊殺」　2大改動新野怪超強給復活Buff

《英雄聯盟》進步之橋模式再調整　玩家哭喊：還我咆嘯深淵

PlayStation Store特賣活動開跑！「黑暗靈魂、七龍珠」最低兩折

秒變法老王《遊戲王》千年神器悠遊卡推出　紋路發光喚沉睡靈魂

《寶可夢》陪你睡覺！木木梟小夜燈可愛發售、捏捏切換不同燈光

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《你的名字》真人版頻換導演

《英雄聯盟》玩家哭還我咆嘯深淵

《英雄聯盟》諾克薩斯賽季

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

木木梟造型小夜燈可愛發售

「寶可夢旅行」周邊將開賣

傳任天堂初期將準備700萬台Switch 2

外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機

「角川25周年快閃店」限期四天免費入場

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

最新新聞

「寶可夢旅行」周邊將開賣

外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機

投票抽Switch！百項好禮等你抽

「角川25周年快閃店」限期四天免費入場

《你的名字》真人版頻換導演

《英雄聯盟》諾克薩斯賽季

《英雄聯盟》玩家哭還我咆嘯深淵

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

《遊戲王》千年神器悠遊卡問世

木木梟造型小夜燈可愛發售

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366