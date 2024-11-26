「角川25周年快閃店」限期四天免費入場　知識王考驗動漫實力

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川25周年官方宣布將舉辦特別活動《台灣角川25周年POP-UP STORE》活動預定於12/6 - 12/9限期四天在松山文創園區南向製菸工廠登場，現場活動多項亮點，包含「六大經典作品合照區」、滿額特典「25周年紀念提袋」、「25周年紀念邀請函」、會場獨家首賣「特裝版新書＆周邊精品、初次登場經典作品「抽卡機」以及多樣的粉絲舞台互動，活動完全免費入場。

【六大經典作品合照區：回憶與角色同框】

特別打造的六大經典作品合照區，包含《為美好的世界獻上爆焰！》惠惠、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》艾莉、《魔法偵探時崎狂三事件簿》時崎狂三、《Sword Art Online 刀劍神域》亞絲娜、《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》櫻島麻衣，上頭有作者祝賀詞或角色名台詞，一起與六位作品人氣角色合照拍下難忘瞬間。

【回憶抽卡機：收藏台灣角川經典作品名場面】

現場設置多台抽卡機，收錄多部台灣角川人氣作品的名場面，包括《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《歡迎來到實力至上主義的教室》、《靠死亡遊戲混飯吃。》、《義妹生活》、《為美好的世界獻上祝福！》、《Sword Art Online刀劍神域》、《我買下了與她的每週密會》、《86─不存在的戰區─》以及《DATE A LIVE 約會大作戰》。

【12/7、12/8限定舞台：動漫知識王考驗實力】

● 動漫知識王遊戲：考驗你的動漫實力！

你是動漫界的知識達人嗎？現場參加動漫知識王遊戲，答對問題即可獲得「動漫精美小禮」，不僅考驗腦力，還有機會帶回精美好物家，快來展現你的動漫實力吧！

● 動漫珍品搶標會：1元起標，夢幻收藏就在此刻

《【我推的孩子】》《魔法科高中的劣等生》《Sword Art Online刀劍神域》《為美好的世界獻上祝福！》《排球少年！！》等超人氣日本IP周邊精品1元起標，無論是收藏家還是動漫迷，都有機會用超值價格帶走喜愛精品。每場次搶標商品數量有限，現場也將有Coser一起和各位同歡哦。

※舞台活動將於12/7、8兩日14:00~17:30舉行，實際時間依現場狀況為準。

此外，《台灣角川25周年POP-UP STORE》現場將推出多款首賣商品，書籍部分包含12月重磅新刊《灼眼的夏娜S IV》（特裝版）、《藥師少女的獨語 (14)》（特裝版）、《魔法偵探時崎狂三事件簿 (1)》（特裝版）以及涼宮春日時隔4年最新刊《涼宮春日的劇場》；獨家首賣精品更有《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作系列「折疊自動傘」、「PU伸縮票卡夾」「多用途壓克力杯墊立牌」「暖手枕」「旋轉立牌」以及「立牌筆架」全新精品。

【台灣角川25週年POP-UP STORE】

活動時間：12/6(五)～12/9(一) 每日10：30～20:00 (12/9開放至17:00)

活動地點：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區－南向製菸工廠）