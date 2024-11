10天下載破3000萬！《寶可夢TCG》確定開放交換卡片功能

記者楊智仁/綜合報導

能輕鬆收藏寶可夢卡牌的 iOS/Android 應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》(簡稱寶可夢TCG)不斷繳出好成績, 短時間營收和下載人數水漲船高,如今官方也宣布關於未來展望,首先就是交換功能的優先展開。

▼《寶可夢TCG》下載量驚人。(圖/翻攝自PokemonTCGP推特)

《寶可夢TCG》推出後,短短四天營收突破 1,200 萬美金(約台幣 3.8 億),十天內下載量突破 3,000 萬次並持續上升當中,每天用手機開封擴充包,透過數位形式享受卡牌所呈現的視覺表現與效果,化身訓練家隨時隨地收藏各式寶可夢讓不少民眾愛不釋手。營收部份以日本玩家的 45% 最為踴躍,接下來分別為美國 25%,台灣也貢獻出 1,500 萬元相當可觀的數字。

為了讓《寶可夢TCG》熱潮延續下去,稍早官方發布了更新計畫並感謝所有玩家,「這裡是官方營運團隊,首先,我們計劃在年內添加新的擴充包。此外,預計 2025 年 1 月增加一項功能,允許部分卡片進行『交換』,接下來還有其他新功能正在開發中,我們會發布更多詳細資訊,希望玩家繼續享受遊戲樂趣,同時別忘了每天開啟卡包。」

Hi everyone! Today, I'd like to share a brief statement by the #PokemonTCGPocket Team about more immediate updates coming to the game in the next few months.



I look forward to sharing more details with everyone as they become available! pic.twitter.com/eaN35vRpSw