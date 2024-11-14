10天下載破3000萬！《寶可夢TCG》確定開放交換卡片功能

記者楊智仁／綜合報導

能輕鬆收藏寶可夢卡牌的 iOS/Android 應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱寶可夢TCG）不斷繳出好成績， 短時間營收和下載人數水漲船高，如今官方也宣布關於未來展望，首先就是交換功能的優先展開。

▼《寶可夢TCG》下載量驚人。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

《寶可夢TCG》推出後，短短四天營收突破 1,200 萬美金（約台幣 3.8 億），十天內下載量突破 3,000 萬次並持續上升當中，每天用手機開封擴充包，透過數位形式享受卡牌所呈現的視覺表現與效果，化身訓練家隨時隨地收藏各式寶可夢讓不少民眾愛不釋手。營收部份以日本玩家的 45% 最為踴躍，接下來分別為美國 25%，台灣也貢獻出 1,500 萬元相當可觀的數字。

為了讓《寶可夢TCG》熱潮延續下去，稍早官方發布了更新計畫並感謝所有玩家，「這裡是官方營運團隊，首先，我們計劃在年內添加新的擴充包。此外，預計 2025 年 1 月增加一項功能，允許部分卡片進行『交換』，接下來還有其他新功能正在開發中，我們會發布更多詳細資訊，希望玩家繼續享受遊戲樂趣，同時別忘了每天開啟卡包。」