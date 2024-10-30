《吉伊卡哇》快閃店前進高雄！新貨來台採「LINE整理券」入場

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群可愛小傢伙們的驚人魅力。如今「0% TAIPEI」也宣布在高雄舉辦吉伊卡哇快閃店。

▼《吉伊卡哇》高雄快閃店。（圖／0% Taipei）

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，8 月時台灣藏壽司活動吸引粉絲瘋搶，每次快閃店也都是人潮滿滿。這次「Chiikawa POP UP STORE」吉伊卡哇高雄快閃店預計在 11 月 1 日起在新光三越高雄左營店舉行，官方也表示會有多款日本當季人氣玩偶新品、吊飾新貨來台，活動期間單筆消費滿 800 元，還可獲贈高雄限定原創貼紙 1 張。

這次快閃店採取「LINE 整理券入場制」，11/1-11/3 活動首 3 日、11/9-11/10 首周末，採【事前預約】及【當日券】兩種方式入場，其他日期為自由入場，新品上架或人潮過多時，將視情況開放整理券，更多詳情可至官方粉絲專頁或 IG 查詢。

「Chiikawa POP UP STORE」吉伊卡哇高雄快閃店

2024.11.1(五) - 12.8(日) 11:00-22:00

2024.11.7(四) - 11.10(日) 10:30-22:00

新光三越高雄左營店 本館10F