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外媒點名「PS5 Pro根本不用換」　升級無感、首發名單令人失望

記者蘇晟彥／綜合報導

PS5 Pro上市在即，在台灣將以24,380元的驚人價格進行販售，但上市後仍然引發大批玩家搶購，至今仍處於跟疫情間一樣「飢餓行銷」搶不到的狀況。對此，有外媒就「奉勸」玩家不需要在第一時間入手PS5 Pro，主要原因就是「升級無感、首發遊戲名單令人失望」，建議有PS5的可以不用升級、或是等到大作登場再購入就好，以免被黃牛哄價買貴。

▼外媒認為PS5 Pro不需要在第一時間入手。（圖／資料照）

▲▼PS5 Pro。（圖／翻攝自SONY官網）

根據外媒指出，本次PS5 Pro的價格來到700多美金，相較於Slim、原版貴了70%，儘管容量來到2TB，但是首發在東京電玩展亮相後，不少人都認為這次的進步是「肉眼難以辨識的進步」，必須要主機、電視螢幕同時升級，才能享受到極致的遊戲感受。

此外，外媒也點名這次的遊戲首發名單「令人失望」，沒有特別亮眼的大作登場，全都是「舊作升級」，像是《拉捷特與克拉克：時空裂縫》、《最後生還者II》（對，沒想到吧），等等作品進行Gameplay，來證明主機的性能提升，但對於玩家來說，「冷飯舊炒」完全沒必要，至今GTA6等大作都不會在這一波登場，因此持續觀望，甚至繼續使用PS5即可，不需要特別購買PS5 Pro，尤其是近年索尼讓人失望的DEI政策，沒必要讓他們繼續爽賺。

首發畫質升級名單

-《Alan Wake 2》
-《刺客教條：暗影者》
-《龍族教義 2》
-《Final Fantasy VII 重生》
- 《跑車浪漫旅7》
-《霍格華茲的傳承》
-《地平線：西方禁域》
-《漫威蜘蛛人 2》
-《拉捷特與克拉克：時空裂縫》
--《最後生還者　第二部重製版》

關鍵字：PS5PlayStation遊戲主機首發遊戲搶購

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