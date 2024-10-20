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《怪獸8號》主題餐廳西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

記者楊智仁／綜合報導

《怪獸8號》由松本直也創作連載於知名漫畫平台「少年JUMP+」，截至 2024 年 6 月《怪獸8號》在「少年JUMP+」上點閱數超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，今年 4 月改編為動畫受到矚目，官方更宣布了動畫續篇製作確定，如今「FANFANS CAFÉ X 怪獸8號」快閃主題餐廳已經在本周正式登場。

▼《怪獸8號》主題快閃餐廳。（圖／粉粉提供）▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）

這次「FANFANS CAFÉ X 怪獸8號」快閃主題餐廳，一進門就能防衛隊 1:1 角色立牌陪伴大家！用餐時抬頭看看天花板，本次合作特別還原動畫中戰場常見的無人機裝飾，玻璃貼則選用封鎖欄等作品元素，更將經典名場面集合成拍照打卡牆，瞬間進入怪獸8號的世界觀中，一同見證防衛隊員們熱血時刻。

▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）

本次以角色們喜愛的美食、視覺及特色延伸，共推出了四道主餐，四道甜點及六款飲品。每道主餐及甜點都會附上對應角色的書籤透卡或角色Q板插卡，飲品則推出怪獸8號 「藍莓爆爆珠氣泡飲」、卡夫卡「蜜桃紅茶」、雷諾「蝶豆花蜂蜜奶綠」等...瓶身特別效仿動畫中雷諾在清理公司首次出勤時，前輩卡夫卡提供的綜合維他命袋裝造型，拿在手上彷彿能收穫來自卡夫卡加油打氣的溫柔能量。

▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）

現場有豐富周邊包含老帽及雙面漁夫帽，漁夫帽的雙面造型分別為怪獸清理公司及日本防衛隊，T恤則印製上防衛隊標誌及角色的經典台詞，更有怪獸發生中及怪獸清理公司的設計款托特包。多款服飾及配件將獨特視覺穿戴上身，吸引眾人目光，引領屬於《怪獸8號》粉絲們的專屬潮流。

▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）

【西門店】
活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間｜2024.10.17-2024.11.26
營業時間｜11:00 - 20:30

【一中店】
活動地點｜台中市北區太平路22號2樓
活動期間｜2024.10.18-2024.11.27
營業時間｜11:00 - 20:30

▲▼怪獸8號。（圖／粉粉提供）

關鍵字：怪獸8號

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