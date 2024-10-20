歐美30週年特仕機供貨不足卻超賣　網轟：想誘導去買PS5 Pro

記者蘇晟彥／綜合報導

PS5 Pro即將在 11月 7日正式上市，官方在日前推出30週年特仕機，復古造型吸引粉絲搶購，但在歐美就傳出大批已經預購成功，卻遭到取消訂單的情況發生，根據外媒報導，在歐美不少玩家成功預訂後，不管從官網、經銷商上購買，都被臨時取消訂單，讓不少玩家怒轟，「根本是想誘導大家那乾脆買PS5 Pro原本就好，索尼只會玩這套，產能從疫情前不足到現在都沒辦法解決！」

▼PS5 Pro 30週年特仕機在全球引起搶購，但在歐美卻發生嚴重超賣、取消訂單的狀況。（圖／



綜合外媒報導，近日在歐美各地、社群平台都傳出經銷商超賣PS5 Pro 30週年特仕機的消息，不少用戶在成功預訂後不久，都收到「非常抱歉，我們無法完成您的預購交易，將自動退款到原先付款方式，針對此困擾我們深表歉意」之類的訊息，意即先前開心搶到PS5 Pro 30週年特仕機都是一場空。

對此，各地小賣店、經銷商的「超賣災情」也漸漸傳出，但都只收到致歉信封，沒有針對這一超賣狀況作出任何解釋，甚至不少小賣店直接表明「如果預購不到特仕機可以去買PS5 Pro，兩者的性能是一樣的」，讓不少玩家爆炸，認為就是想要紀念款的外款，索尼以如此低產能卻高賣的情況，分明是要誘導玩家去購買「PS5 Pro」，能凹到一台是一台。而在台灣的狀況則是供貨數量極少，黃牛大軍也趁此抬高價格。

但其實外媒也點出，其實PS5 Pro在首波更新的遊戲名單中，根本沒有值得期待的內容，都是舊作提升些許性能，就要多賣300美金（約台幣9600元），再加上不少在東京電玩展第一時間玩到主機的媒體都直言「跟PS5根本沒差」、「玩家絕對看不出差異」、「有買PS5的就甭買了」，建議玩家千萬不要花冤枉錢。