ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

歐美30週年特仕機供貨不足卻超賣　網轟：想誘導去買PS5 Pro

記者蘇晟彥／綜合報導

PS5 Pro即將在 11月 7日正式上市，官方在日前推出30週年特仕機，復古造型吸引粉絲搶購，但在歐美就傳出大批已經預購成功，卻遭到取消訂單的情況發生，根據外媒報導，在歐美不少玩家成功預訂後，不管從官網、經銷商上購買，都被臨時取消訂單，讓不少玩家怒轟，「根本是想誘導大家那乾脆買PS5 Pro原本就好，索尼只會玩這套，產能從疫情前不足到現在都沒辦法解決！」

▼PS5 Pro 30週年特仕機在全球引起搶購，但在歐美卻發生嚴重超賣、取消訂單的狀況。（圖／

▲▼ ps5 pro 特仕機。

綜合外媒報導，近日在歐美各地、社群平台都傳出經銷商超賣PS5 Pro 30週年特仕機的消息，不少用戶在成功預訂後不久，都收到「非常抱歉，我們無法完成您的預購交易，將自動退款到原先付款方式，針對此困擾我們深表歉意」之類的訊息，意即先前開心搶到PS5 Pro 30週年特仕機都是一場空。

對此，各地小賣店、經銷商的「超賣災情」也漸漸傳出，但都只收到致歉信封，沒有針對這一超賣狀況作出任何解釋，甚至不少小賣店直接表明「如果預購不到特仕機可以去買PS5 Pro，兩者的性能是一樣的」，讓不少玩家爆炸，認為就是想要紀念款的外款，索尼以如此低產能卻高賣的情況，分明是要誘導玩家去購買「PS5 Pro」，能凹到一台是一台。而在台灣的狀況則是供貨數量極少，黃牛大軍也趁此抬高價格。

但其實外媒也點出，其實PS5 Pro在首波更新的遊戲名單中，根本沒有值得期待的內容，都是舊作提升些許性能，就要多賣300美金（約台幣9600元），再加上不少在東京電玩展第一時間玩到主機的媒體都直言「跟PS5根本沒差」、「玩家絕對看不出差異」、「有買PS5的就甭買了」，建議玩家千萬不要花冤枉錢。

關鍵字：PS5PS5Pro

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

PS Portal簡易開箱　食之無味、棄之可惜的「遠端遊玩機」

真人《我推的孩子》B小町演唱會！「我們是無敵的偶像」影像公開

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」　升級無感、首發名單令人失望

歐美30週年特仕機供貨不足卻超賣　網轟：想誘導去買PS5 Pro

《蔚藍檔案》直播列台灣為國家引中國網友不滿　官方發道歉聲明

日寶可夢中心推聖誕節主題商品　聖誕帽皮卡丘、禮盒、毛衣可愛登場

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

《怪獸8號》主題餐廳西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

第三屆G-EIGHT日期公開　《幻獸帕魯》首次訪台、百間廠商進駐

萬元遊戲手機realme推新系列　合作PUBGM主打「穩定90幀吃雞」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

真人《我推的孩子》B小町演唱會

日寶可夢中心推聖誕節主題商品

歐美PS530週年特仕機超賣遭轟

AGA成人動漫展肉慾再現

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《逆水寒》必玩3大理由公開

Pokémon Store設官方網路商店

《蔚藍檔案》將台灣稱國家引中國網友不滿

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

最新新聞

PS Portal簡易開箱

真人《我推的孩子》B小町演唱會

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

歐美PS530週年特仕機超賣遭轟

《蔚藍檔案》將台灣稱國家引中國網友不滿

日寶可夢中心推聖誕節主題商品

《咒術迴戰》手遊登錄人數破500萬

《怪獸8號》主題餐廳西門登場

第三屆G-EIGHT日期公開

萬元遊戲手機realme推新系列

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366