歐美30週年特仕機供貨不足卻超賣　網轟：想誘導去買PS5 Pro

記者蘇晟彥/綜合報導

PS5 Pro即將在 11月 7日正式上市,官方在日前推出30週年特仕機,復古造型吸引粉絲搶購,但在歐美就傳出大批已經預購成功,卻遭到取消訂單的情況發生,根據外媒報導,在歐美不少玩家成功預訂後,不管從官網、經銷商上購買,都被臨時取消訂單,讓不少玩家怒轟,「根本是想誘導大家那乾脆買PS5 Pro原本就好,索尼只會玩這套,產能從疫情前不足到現在都沒辦法解決!」

▼PS5 Pro 30週年特仕機在全球引起搶購,但在歐美卻發生嚴重超賣、取消訂單的狀況。(圖/



綜合外媒報導,近日在歐美各地、社群平台都傳出經銷商超賣PS5 Pro 30週年特仕機的消息,不少用戶在成功預訂後不久,都收到「非常抱歉,我們無法完成您的預購交易,將自動退款到原先付款方式,針對此困擾我們深表歉意」之類的訊息,意即先前開心搶到PS5 Pro 30週年特仕機都是一場空。

對此,各地小賣店、經銷商的「超賣災情」也漸漸傳出,但都只收到致歉信封,沒有針對這一超賣狀況作出任何解釋,甚至不少小賣店直接表明「如果預購不到特仕機可以去買PS5 Pro,兩者的性能是一樣的」,讓不少玩家爆炸,認為就是想要紀念款的外款,索尼以如此低產能卻高賣的情況,分明是要誘導玩家去購買「PS5 Pro」,能凹到一台是一台。而在台灣的狀況則是供貨數量極少,黃牛大軍也趁此抬高價格。

但其實外媒也點出,其實PS5 Pro在首波更新的遊戲名單中,根本沒有值得期待的內容,都是舊作提升些許性能,就要多賣300美金(約台幣9600元),再加上不少在東京電玩展第一時間玩到主機的媒體都直言「跟PS5根本沒差」、「玩家絕對看不出差異」、「有買PS5的就甭買了」,建議玩家千萬不要花冤枉錢。

Argos customer service rep told me the emails sent in error. pic.twitter.com/3XIyl0Bz76