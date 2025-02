《GTA》之父Dan Houser新公司揭全新遊戲　20位英雄模樣搶先曝光

記者楊智仁/綜合報導

由《俠盜獵車手》(GTA)系列共同創作者 Dan Houser 創立的全新跨媒體公司 Absurd Ventures,正式揭曉其全新遊戲與動畫宇宙「Absurdaverse」。官方於公告中寫到「準備好迎接一群全新的英雄(並看著他們受苦)」並公開一張包含 20 位風格鮮明角色的圖片,其中,有些角色帶有經典 GTA 風格,也有維京戰士與戴著兜帽的鬼魂等奇特形象。

▼Absurdaverse。(圖/翻攝自Absurdaverse推特)

根據 Absurd Ventures 說法,「Absurdaverse」將涵蓋動畫項目以及一款「原創劇情的動作喜劇冒險遊戲」,更多詳情將於今年陸續公開。除了「Absurdaverse」,Absurd Ventures 也正在開發另外兩個原創故事宇宙:《American Caper》將以圖像小說(Graphic Novel)形式推出、《A Better Paradise》則是一部有聲小說。

Dan Houser 於 1998 年共同創立 Rockstar,並在 2020 年初離開該公司。他曾擔任 Rockstar 旗下多款重量級遊戲的編劇與製作人,包括《GTA 3-5》、《碧血狂殺》(Red Dead Redemption)及其續作、《惡霸魯尼》(Bully)、以及《Max Payne 3》。他於 2024 年宣布成立位於加州的 Absurd Ventures,此外,Rockstar 資深成員 Lazlow Jones 與 Michael Unsworth 也加入了 Absurd Ventures,並與 Houser 並肩開發新項目。

Lazlow Jones 過去負責 Rockstar 遊戲內的創意音頻與影片內容,Michael Unsworth 則是《碧血狂殺》系列的編劇,曾在 Rockstar 任職 16 年,參與了幾乎所有主要遊戲的開發。

Absurd Ventures 目前仍未公開具體遊戲資訊,但隨著「Absurdaverse」的揭曉,這家新創公司將如何顛覆遊戲與動畫界,備受玩家期待。

