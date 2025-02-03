日銀行審查成人遊戲？開發商無法獲得收益...議員展開調查

記者楊智仁／綜合報導

日本參議院議員「山田太郎」報告指出，銀行可能對成人向遊戲（R18 遊戲） 施加某種表現審查，導致開發者無法正常獲取收益。其中一個案例是日本開發者或企業在 Steam 上銷售成人遊戲時，因日本銀行拒絕接收來自國外款項，導致無法收到收益。此外，甚至有開發者因經營成人向遊戲而無法在日本銀行開設帳戶。

▼日議員指出銀行可能對成人遊戲施加審查。（圖／【参議院議員】山田太郎）

山田議員對此向金融廳與經濟產業省（負責監管遊戲產業）進行查詢，根據聽證調查，銀行回應是「拒絕匯款並不單純因為該遊戲屬於成人向，而是基於『犯罪收收益移轉防止法』與『外國匯兌及外國貿易法』等綜合判斷後的結果。」

然而，山田議員仍然質疑，既然這些遊戲在海外合法銷售，交易本身沒有違法性，那麼銀行應該保障這些交易才對。此外，政府一直在推動日本遊戲產業的國際化，但現在卻出現「開發者在海外獲得收益，卻無法將資金帶回日本」情況，這顯然不合常理，因此，他與金融廳、經產省已開始研究對應方案。

近年來，與「Visa」相關表現審查問題屢屢引發爭議，例如 2023 年 4 月「DLsite」停止信用卡付款服務、2023 年 6 月「FANZA 同人」無法再使用信用卡支付。如今，繼信用卡支付遭受限制後，銀行匯款與帳戶開設問題也浮上檯面，這或許代表著另一波表現審查的擴大。更多詳情可參見山田太郎議員的 YouTube 頻道第 612 回直播。