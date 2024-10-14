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世界賽瑞士制最後一天9場大戰　BLG擊倒G2粉碎歐洲主場希望

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽 10 月 13 日晚間帶來瑞士制最後賽程，2-2 隊伍面臨生死之戰展開 9 場激烈對決。第一個系列賽中韓大戰由 WBG 獲勝；緊接著 BLG 擊敗 G2 粉碎歐洲晉級八強的希望；北美內戰最終是由 FLY 勝出也成為唯一晉級八強的非中韓隊伍。

▼瑞士制最後一天全部打滿。（圖／翻攝自lolesports、PCS FB） ▲▼G2。（圖／翻攝自lolesports）

DK vs WBG 中韓大戰節奏較為凌亂，決勝局 WBG 打野位出大招鎖下魔甘娜，完美反制對手的菲艾、酒桶、銳兒，DK 屢次想要開團卻始終無法秒掉對手後排，最終在 Light 6/1/11 戰績下 WBG 擊敗 DK 晉級八強。DK 瑞士制先擊敗歐美戰隊取得兩勝絕佳開局，沒想到接下來連續輸給三支 LPL 隊伍，也成為社群熱議話題。

▲▼G2。（圖／翻攝自lolesports）

第二個系列賽同樣焦點之戰，在 MDK、FNC 都已經被淘汰情況下，G2 成為歐洲最後希望，只是籤運並不站在他們這邊，歐洲黑武士要面對 LPL 頭號種子 BLG。本場系列賽雙方展開激戰，G2 大招盡出生死戰賭上雷茲、塔里克，兩邊決勝局經濟和人頭數一路緊咬，BLG 則靠著 Elk 伊澤精彩操作收割殘局，最終 35 分鐘擊敗 G2 成功晉級八強。

▲▼G2。（圖／翻攝自lolesports）

最後系列賽則是北美冠軍戰重演 FLY vs TL，通往八強的最後一戰選手與教練團卯足全力，生死局連克雷德中路都在世界賽舞台登場，然而這個選擇無法幫助 TL 挽回頹勢，FLY 蠍子瘋狂 Gank 帶起節奏，短短 10 分鐘 7-0 人頭領先，經濟差距超過 4k，最終 FLY 擊敗最熟悉的對手挺進八強。

【八強賽程】

10/17  - LNG vs. WBG

10/18  - HLE vs. BLG

10/19  - TES vs. T1

10/20  - GEN vs. FLY

▲▼G2。（圖／翻攝自lolesports）

關鍵字：英雄聯盟

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