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《我推的孩子》完結倒數4話！四年半連載11月迎最終回

記者楊智仁／綜合報導

《【我推的孩子】》可說是這兩年討論度最高的作品，動畫第二季於上周劃下句點，如今原作漫畫也即將迎來結尾。稍早官方宣布《我推的孩子》故事倒數四話完結，最終回 166 話會在 11 月 14 日公開。

由赤坂明、橫槍萌果所創作《我推的孩子》於集英社《週刊YOUNG JUMP》2020 年第 21 期開始連載，本作並非普通偶像題材作品，揭開演藝圈深藏內幕，講述業界知識且有大量難以猜測情感，以及推理復仇劇情。2023、2024 年改編為兩季動畫後聲量一舉衝到最高峰，原作銷量也飛速飆升，截至今年 4 月漫畫累計發行量突破 1650 萬冊。

▲▼我推完結倒數。（圖／翻攝自@oshinoko_comic推特）▲▼我推完結倒數。（圖／翻攝自@oshinoko_comic推特）

經過四年半連載《我推的孩子》即將迎來結尾，日前官方宣布作品倒數四話完結消息，漫畫自 10 月 24 日起發售 47 號刊至 50 號刊將連續 4 周連載，最終回預計 11 月 14 日公開為多年故事劃下句點，單行本最終第 16 卷會在 12 月 18 日發售，屆時還會推出特裝版以及「アイ無限恒久永遠推し!!!」實體化鑰匙圈。

儘管《我推的孩子》原作將要完結，不過動畫第三季確定製作當中，真人改編電視劇馬上要在 11 月 28 日登場，相信近年《我推的孩子》所掀起旋風還會持續很長一段時間。

關鍵字：我推的孩子

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