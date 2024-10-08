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《光與夜之戀》極樂嘉年華活動登場　43+N抽等你拿

記者蘇晟彥／綜合報導

由唯數娛樂代理的戀愛互動手遊《光與夜之戀》繁中版於近日推出「極樂嘉年華」主題系列活動與主題卡池「信使花園 ‧ 詛咒搖籃」同步開啟。於活動期間達成指定任務，可蒐集活動專屬頭像框及稱號等豐富獎勵；完整參與活動還能獲得限定抽卡道具【43+抽】，一起探尋遊戲中那些不為人知的謎團。

「詛咒搖籃」系列全新六星靈犀 限時登場
 荒誕虛詐凌駕一切，愛卻在夜幕之中悄然生芽── 即日起至10 月16日【極樂嘉年華】系列限定收信「詛咒搖籃」限時開放，全新[6星]靈犀將加入卡池並獲得機率UP：蕭逸・生死邊緣、陸沉・野望之冕、齊司禮・不可複製、查理蘇・荒蠻樂園、夏鳴星・獵殺遊戲。

歡迎加入【極樂嘉年華】！決賽盛典正式開幕
 《光與夜之戀》繁中版全新主題活動【極樂嘉年華】正式開幕── 本次活動劇情設定在一間偌大的玩具工廠裡所舉辦的「天使工廠極樂嘉年華」決賽盛典，玩家所扮演的設計師將化身這場競賽的奪冠熱門選手，與五位素昧平生卻又似乎相識的面孔，從彼此設防到坦誠相待，試圖在這場爾虞我詐的生死競技中取得最終勝利，揭曉一切真相。

【極樂嘉年華】系列活動期間，參與限定玩法即可體驗專屬活動劇情、收藏活動限定頭像框與稱號，還能獲得限定抽卡道具；此外，集齊一定數量的活動道具「靈魂籌碼」，可用於免費兌換活動限定[三星靈犀]與[一星靈犀]。

關鍵字：手遊、光與夜之戀、極樂嘉年華、詛咒搖籃、限定活動

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