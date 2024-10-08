《光與夜之戀》極樂嘉年華活動登場　43+N抽等你拿

記者蘇晟彥／綜合報導

由唯數娛樂代理的戀愛互動手遊《光與夜之戀》繁中版於近日推出「極樂嘉年華」主題系列活動與主題卡池「信使花園 ‧ 詛咒搖籃」同步開啟。於活動期間達成指定任務，可蒐集活動專屬頭像框及稱號等豐富獎勵；完整參與活動還能獲得限定抽卡道具【43+抽】，一起探尋遊戲中那些不為人知的謎團。

「詛咒搖籃」系列全新六星靈犀 限時登場

荒誕虛詐凌駕一切，愛卻在夜幕之中悄然生芽── 即日起至10 月16日【極樂嘉年華】系列限定收信「詛咒搖籃」限時開放，全新[6星]靈犀將加入卡池並獲得機率UP：蕭逸・生死邊緣、陸沉・野望之冕、齊司禮・不可複製、查理蘇・荒蠻樂園、夏鳴星・獵殺遊戲。