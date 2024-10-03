Google顛覆傳統設計「雙面鍵盤」？無限圓環造型掛身上帶著走

記者楊智仁／綜合報導

在同一平面上透過按鍵打字，是我們對於正常鍵盤的理解，不時透過塗裝或燈光效果可以讓鍵盤更具特色，但你是否有想過鍵盤不再有正反之分，從裡到外都可以使用呢，這正是日本 Google 團隊先前所發表一款顛覆傳統思維的「雙面 Gboard 鍵盤」。

日本 Gboard 團隊每年都會在 10 月 1 日推出腦洞大開影片來對應鍵盤的 101 鍵，而這次所發表「雙面 Gboard 鍵盤」外型上以莫比烏斯環的扭轉圓環結構為主軸設計，利用扭轉結構連結 26 個模組，每個模組包含 8 個按鍵，使得內外兩面都可以使用，團隊還非常重視外觀設計，為其添加的 RGB 燈光元素帥氣又充滿科技感。

▼「雙面 Gboard 鍵盤」。（圖／翻攝自Google Japan）

根據官方演示「雙面 Gboard 鍵盤」有多項好處，首先是方便攜帶可以向背包一樣掛在肩上，而且因為是圓形設計，沒有正反鍵位之分大幅提高打字效率，想像一下多人共同打 code 場景，影片中甚至有鍵盤拿來當時尚藝術品 ( 掛在門上 )、招待客人、太空無重力使用等應用方式，團隊更提出紙做雙面鍵盤讓人動手 DIY。儘管目前該鍵盤尚無量產計劃，但期待能透過這樣的設計打破傳統限制，提供更多未來可能性。