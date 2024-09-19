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任天堂不忍了！開告《幻獸帕魯》侵權　網友不解：為啥等一年

記者蘇晟彥／綜合報導

在今年年初以低配《寶可夢》玩法爆紅的《幻獸帕魯》（ Palworld ），在19日遭到任天堂像日本地方法院提起侵權訴訟，在聲明中表示《幻獸帕魯》侵犯多項專利權，因此尋求法院申請侵權禁令和損害賠償，同時嚴重斥責該公司，表示任天堂會採取所有必要措施，打擊任何侵犯智慧財產權的行為，以維護任天堂多年建立的智慧財產權。

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《幻獸帕魯》是一款在今年1月登場的遊戲，由於玩法、帕魯的造型處處可以看到《寶可夢》的身影，因此被稱作「低配版寶可夢」，但由於其玩法極為開放，再加上實現許多玩家一直在《寶可夢》做不到的事情，因此產生共情效益，不少玩家都投身到這款遊戲，銷量一度突破3,000萬套，成為今年最黑馬的一款遊戲。

但當時推出後，就有不少寶可夢死忠玩家認為，帕魯的出現將會嚴重影響寶可夢，但任天堂官方當時僅以「我們會再查」作為回覆，後續並未有任何動作，讓人認為任天堂默許這樣的存在，甚至《幻獸帕魯》還在近期推出全新資料，但未料，任天堂在19日發出聲明，指出已經提出侵權訴訟。

對此，聲明中提到，本訴訟以被告開發和發行的遊戲 Palworld 侵犯多項專利權為由，尋求侵權禁令和損害賠償。任天堂將繼續採取必要行動，打擊任何侵犯其知識產權的行為，包括任天堂品牌本身，以保護其多年來努力建立的智慧財產權。

聲明一出立即引起不少網友討論，有人嗨喊「地表最強法務隊出動嚕！」，但也有人疑惑，為什麼要等了快一年才提告，之前甚至沒給出相關的回應，此舉的用意有點摸不透！

關鍵字：幻獸帕魯任天堂寶可夢

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