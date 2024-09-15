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《K-ON》平澤唯聲優「豐崎愛生」台灣見面會　初體驗盼來台秀中文

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣聲優「豐崎愛生」首度來台舉辦見面會！從2009年聲演《K-ON!》主角「平澤唯」逐漸打開知名度後，包括《最強學生會長》主角黑神目瀧、近年熱門作品《搖曳露營△》的犬山葵，或者大受好評的《這個勇者明明超TUEEE卻過度謹慎》女主角莉絲妲黛等，許多作品都能聽到她的「聲影」。而她將在10月12日登上「2024高雄國際動漫節」主舞台與台灣粉絲相見歡。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

在2007年電視動畫《GO！純情水泳社！》以蜷川亞夢露首次加入主角配音陣容後，包括《守護甜心！》、《空罐少女！》等都能聽見她的聲音，直到2009年的現象級作品《K-ON!》聲演主角「平澤唯」後名聲大噪，同年生日當天宣佈以《love your life》一曲跨足歌手領域，也讓她一連拿下年度聲優大獎的「新人演員賞」、東京動畫獎的「個人部門聲優獎」等多個獎項，活躍的她不斷嘗試突破自我的豐崎愛生除了主持工作、播報工作，在聲優領域也繼續發光發熱。

疫情間的2020年，她首度開設影音平台bilibili官方帳號，學習中文的同時也不斷挑戰各式各樣的企劃，對於這次有機會來台灣她也表示相當期待能與粉絲相見歡，並展現她練習許久的「中文實力」，首次來台灣舉辦見面會的她也為粉絲們準備了精美的禮物，屆時將在見面會中抽選贈送給大家。

《2024高雄國際動漫節》將在2024年10月10日至10月13日於高雄巨蛋盛大展出，豐崎愛生登場的《ATC Special Stage 豐崎愛生 粉絲見面會》將在10月12日下午2點30分於大會主舞台舉辦，票價為NT$2,200，購票者可獲得豐崎愛生親遞印刷簽名明信片乙張，門票將於9月16日晚間6點於KKTIX、全家便利商店famiport全面啟售，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書專頁。

▲▼聲優見面會。（圖／廠商提供）

關鍵字：豐崎愛生聲優高雄動漫節見面會日本

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