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「進擊的巨人路跑」北中南將登場　巨人之力豪華物資包公開

記者楊智仁／綜合報導

調查兵團成員們注意《進擊的巨人》路跑準備集結，只要在報名活動開始的首兩日內報名並繳費完成就抽【進擊的巨人機械鍵盤組】、【進擊的巨人麻將組】每場次將各抽 1 組，想像把喜愛的動漫元素融入日常生活中，絕對是件令人興奮的事。鍵盤組觸感絕佳，麻將組精緻呈現的巨人魅力，千萬別錯過！快報名就有機會把精美周邊帶回家，讓巨人世界陪伴你每一天。

▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）

進擊的巨人路跑」已開放搶先報名，限時在期間內報名繳費即可抽「進擊的巨人戶外摺疊椅」 300 組，新北場、台中場、台南場共有 900 組。「進擊的巨人路跑」早鳥報名，限時在期間內報名繳費即可抽「里維的限定收納箱」300 組，新北場、台中場、台南場共有 900 組的中獎機率。

▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）

「進擊的巨人路跑 2025」豪華周邊物資包大公開

「進擊的巨人路跑」精心推出兩款限定路跑物資組合，讓參與者盡情選擇：「巨人之力搶奪組」和「 自由之翼決心組」，物資皆融入艾連、米卡莎、阿爾敏等超人氣角色等經典元素，並以打造震撼路跑體驗精心設計。「巨人之力搶奪組」包含「進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩」，以及限定搭配的「巨人強襲運動毛巾」；「自由之翼決心組」則進一步加碼，除了包含「巨人之力搶奪組」的物資周邊外，限定搭配「自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包」兩款驚喜禮物。

▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）

「進擊的巨人路跑 2025」本次活動限定商品

「2025 ATTACK ON TITAN RUN 進擊的巨人路跑」本次活動限定的週邊加購商品：「自由之翼托特包」、「進擊的巨人路跑長袖帽 T」、「進擊的巨人路跑紀念上衣」、「進擊的巨人路跑磨砂不銹鋼杯」「兵長里維床邊墊」共五項商品任選款式，報名參與者不僅可以擁有組別限定商品，也可以另外再加購以上「本次活動限定」的周邊。

▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）

2025 進擊的巨人-台中場
時間：2025 年 1 月 12 日（星期日）
地點：（3.5k）

2025 進擊的巨人-台南場
時間：2025 年 1 月 19 日（星期日）
地點：（2.5k）

2025 進擊的巨人-新北場
時間：2025 年 2 月 09 日（星期日）
地點：（3.5k）

▲▼巨人路跑。（圖／廠商提供）

關鍵字：進擊的巨人路跑周邊抽獎限定

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