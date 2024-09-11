「咒術、排球少年」6大動畫IP高雄快閃活動！賣到缺貨咒靈頸枕再登場

記者楊智仁／綜合報導

一年一度的 Ani-one「玩轉動漫遊」9月又要來到統一時代百貨高雄店。9月11日 - 11月4日展開為期近2個月的快閃活動，羚邦多項人氣動畫IP：《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我推的孩子》、《我的英雄學院》與《藍色監獄》等六大動畫，將帶著數百件動畫周邊商品齊聚統一時代百貨高雄店，等待南部粉絲們的到來。

▼Ani-one「玩轉動漫遊」。（圖／廠商提供）

首次出現在高雄粉絲面前的《怪獸8號》除了帶來防衛隊員的徽章、壓克力立牌、鑰匙圈與知名的「怪獸百景」等多樣明信片、海報與無框畫之外，還有許多生活中實用的好物，標示著「日本防衛隊」的冰壩杯、證件套、布章鑰匙圈與杯墊等多樣商品，黑白、簡約的設計風格不僅讓帥度直升，也讓你彷彿置身日本防衛隊之中，隨時準備執行任務。

受到觀眾及粉絲朋友們熱烈迴響的劇場版《藍色監獄 EPISODE -凪-》推出電影人氣雙男主角——御影玲王與凪誠士郎的周邊商品，包括炫彩質感胸章、吸水杯墊、鑰匙圈、磁吸式鑰匙屋等，每組都成雙成對，讓人可以感受到兩人堅實的友情；喜歡劇中其他角色的朋友們也不用擔心，眼中燃起「自私之火」的大桌墊與明信片組，就是你最不能錯過的商品，設計上除了同樣有御影玲王與凪誠士郎外，還有潔世一、蜂樂迴、糸師凜、千切豹馬與國神鍊介等多位技術一流、帥氣英挺的足球隊員。

不分男女老幼都喜歡的《排球少年!!》這次推出最新劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》的周邊商品，分成烏野組與音駒組，讓粉絲可以依照自己喜歡，購買各自支持學校的商品，有兩校的海報組、貼紙組、旋轉場景組、圓形徽章等多樣商品，無論你喜歡「烏野高校」還是「音駒高校」，都能夠買到喜歡的商品，但如果你不知道該如何選擇，兩隊成員同時出現的「大壓克力場景組」是最好的選擇。

《咒術迴戰》最受歡迎的「懷玉．玉折篇└營」」推出每次都賣到缺貨的話題商品：咒靈頸枕、獄門疆系列商品與「領域展開」自動傘；除了有在校時期的五條悟、夏油傑與伏黑甚爾的壓克力立牌與金屬質感徽章外，一次54枚的撲克牌讓你可以快速複習「懷玉．玉折篇」的每一個經典場景。每一幕都是美好的青春回憶。

漫畫連載已經完結、動畫也漸入尾聲的《我的英雄學院》第7季，本次也以最新造型推出霧面質感徽章、壓克力立牌、鑰匙圈與拼圖等。爆豪的「大爆殺神ダイナマイト」與綠谷的「ワン．フォ－オ－ル」緹花毛巾絕對是最值得購買的實用又帥氣的周邊商品，而隨著9月20日即將推出的《我的英雄學院劇場版：You’re Next》，這次在Ani-one 「玩轉動漫遊」也將推出兩種電影票套組：「突破極限單人票」與「超越自我雙人票」。