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銷量破3300萬《藥師少女的獨語》推畫集！貓貓、宮廷優雅設定圖收錄

記者楊智仁／綜合報導

由「成為小說家吧」連載後出道的日本小說家日向夏創作，しのとうこ擔綱插畫，全球累積銷量突破 3,300 萬冊的超人氣輕小說《藥師少女的獨語》，動畫播出後被譽為能問鼎霸權，是受到全球廣大粉絲喜愛的超熱門作。台灣角川將於十月高雄動漫節隆重推出備受讀者期待《藥師少女的獨語畫集》，除了收錄在宮廷以藥師身分暢快淋漓解決各類案件的主角「貓貓」與美若天仙的宦官「壬氏」、爭奇鬥豔的后宮嬪妃與青樓花魁…等優雅古風仕女的絕美特繪圖及角色設定草圖，並將同步推出含有限定特典周邊的「典藏特裝版」目前已開放限期事前預購。

▼《藥師少女的獨語畫集》。（圖／角川提供）▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

能一覽插畫家しのとうこ以柔和筆觸打造的優美世界的畫集特裝版登場──收錄印有小說第一集封面，帥氣貓貓初登場經典造型的「帆布隨手袋」、以浪漫又風雅的歲時月份名稱特別設計的「隨身年曆手帳」；以及隨書附贈的「首刷限定精美書卡」綠青館三姬的曼妙身姿與超凡魅力。特裝限定周邊與畫集皆收錄於「典藏書盒」，即日起至 9 月 12 日開放全通路限期事前預購。

▲▼藥師少女。（圖／角川提供）▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

《藥師少女的獨語畫集》書籍簡介

廣獲讚譽的宮廷推理系列小說首本畫集登場，本作完整收錄小說 1~14 集的封面特繪及內容插圖，還有未公開角色設定稿、聯動企劃特繪圖、周邊商品插畫等，以及插畫家しのとうこ老師專為本畫集全新繪製的極珍貴特繪新圖！全部共收錄 302 張精美畫作，其中也有作品製作祕辛的直擊訪談，絕對是粉絲夢寐以求的珍藏畫集──以中世東方為舞臺，宮廷「試毒」少女活躍中！《藥師少女的獨語畫集》將於十月在台發售。

▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

關鍵字：藥師少女的獨語

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