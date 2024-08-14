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《暗黑破壞神IV》「煉獄大軍」口碑爆棚　暗黑系YTR大讚：最好賽季

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神IV》在歷經一年的「淬煉」後，第五賽季「煉獄大軍」，也是DLC《憎恨之軀》前最後一個賽季在 8月 7日上線，隨著加快練等節奏、大量掉寶等內容更改，讓暗黑系YTR愛迪生也大讚「這是目前最好賽季」，但仍認為應該在半年前就達到這個水準。

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《暗黑破壞神IV》在歷經賽前、第一賽季的慘烈後，在第二賽季開始逐漸加入各種玩法，加上將經驗值調高，不用再花四五十個小時才練到滿等，以第五賽季來說，大約只要10個小時就能開始享受終局遊戲內容，開始獲得讚聲。而在這次第五賽季中，增加了「煉獄大軍」的玩法，將怪物更集中、通關結束後的寶箱獎勵也增加，更大幅縮短裝備成型的時間。

對此，暗黑系YouTuber針對第五賽季也下了「目前最好」的評價，認為在第三、四賽季加入的淬煉、精鑄系統讓整體可玩性增加，帶來上市一年後真正屬於暗黑4的核心玩法；而這次新增的「煉獄大軍」儘管也好，但就只是屬於增加遊戲速度的一個進程，但他也認為，經過暗黑2、3，暗黑4理當要在第二賽季就做到現在的樣子，這樣才是合格。

此外，《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》首部資料片將在 10 月 8 日上市，這次將帶領玩家重回納漢圖叢林，踏上尋找墨菲斯托與涅芮爾的旅程，全新職業魂靈師也資料片中登場。

關鍵字：遊戲暗黑破壞神第五賽季憎恨之軀魂靈師

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