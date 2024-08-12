《英雄聯盟》賽評失言大喊諧音「NMSL」　官方罕見全平台公告致歉

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》賽評Chawy在去年開始登上主播、賽評台後，時常金句狂發，讓不少粉絲入坑，但近日在大洋洲第一種子GZ對上FAK比賽中，使用諧音哏將選手Leemas喊成「NMSL」（音近你媽死了），賽後主播Section及Chawy則在第一時間發文道歉，而官方也罕見在全平台（包含英文、粵語）致歉，強調「Chawy的不當玩笑。這一言論已超出我們所認可的範疇，並不符合我們所秉持的價值觀。」

▼官方罕見在全平台致歉。



Chawy在近日FAK與GZ的比賽中，以選手Leemas的ID開玩笑，在被塔殺時大喊「Leemas死了」，音近於「你媽死了」，儘管在播出當下觀眾只覺得在玩諧音哏，但在賽後官方立即致歉，由主播Section代表官方強調這個玩笑太偏激，在轉播台上十分不妥，而比賽結束後兩人立即在各自的粉專致歉，表示「非常抱歉帶給大家不恰當的轉播內容」，而Chawy也將自己的當天收入捐出，以表歉意。

但官方卻在隔日在全部語系的平台上致歉，表示「我們了解 Chawy 在昨日 GZ 對陣 FAK 比賽中發表了不當玩笑。這一言論已超出我們所認可的範疇，並不符合我們所秉持的價值觀。我們感謝 Chawy 主動公開道歉並承擔責任。我們已對其發出嚴厲警告，並將繼續與他以及所有主播賽評持續合作，以確保為觀眾和選手創造一個尊重且包容的環境。」

對此，粉絲則針對官方公告有不同看法，有人認為確實在官方的轉播上有這樣的言論不好，能理解PCS官方想要立即止血的想法，也有部分粉絲表示，官方最近才簽下2+1的MOU合約，如果這時候被盯上不妙，而且有這麼多國際贊助商，誰也不想要扯上歧視問題；但也有部分粉絲認為，PCS主播台的調性就這樣，賽事內容已經夠難看，這樣根本不會想要點進去。