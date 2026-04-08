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漫畫大國動搖？日少年閱讀漫畫率大幅下滑　專家示警注意根基

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫長年在全球文化市場佔據重要地位，但近年來卻出現潛在危機，出版記者 飯田一史 指出，儘管整體市場規模仍維持高點，「兒童與年輕族群遠離漫畫」的現象正悄然發生，甚至可能動搖日本作為「漫畫大國」的根基。

▼專家示警「年輕族群遠離漫畫」現象。（圖／翻攝自週刊少年）▲▼週刊少年-jump-X-寶可夢。（圖／翻攝自週刊少年）

根據資料，日本漫畫市場在 2020 年代已達約 7000 億日圓規模，包含單行本、漫畫雜誌與電子漫畫在內，創下歷史高點。然而這樣的榮景掩蓋了閱讀習慣的轉變，過去漫畫主要透過雜誌連載形式傳播，但如今漫畫雜誌的閱讀量已大幅衰退，調查顯示，高中生每月平均閱讀雜誌數量，從過去高峰的 10 本以上，至 2025 年已降至僅 1 本，不閱讀雜誌的比例更高達 77.7%。

進一步觀察各年齡層的閱讀情況，漫畫雜誌的影響力明顯下降，以 1996 年與 2019 年調查相比，國中與高中男生最常閱讀的《週刊少年JUMP》讀者數縮水至過去約十分之一。不僅雜誌式微，整體漫畫閱讀率也呈現下降趨勢。統計顯示，日本 16 歲以上族群中，僅約 2 至 3 成有閱讀漫畫的習慣，且隨年齡增長比例持續下滑。另一方面，小中高學生的漫畫閱讀率相較 1980 年代也明顯降低，2023 年紙本漫畫閱讀率分別為小學生 68%、國中生 60%、高中生 49%，均比過去減少超過 20 個百分點。

值得注意的是，數位化並未有效填補這一缺口，與外界普遍認為年輕人轉向手機閱讀不同，日本青少年在電子漫畫的使用率仍偏低，小學生僅 15%、國中生 35%、高中生 49%。相較之下，韓國數位漫畫（Webtoon）閱讀率明顯更高，小學生達 45%、國中生 69%、高中生 70%，顯示數位轉型策略存在明顯差異。

分析原因，日本數位漫畫市場長期以付費能力較高的成人族群為核心，導致青少年向作品供給不足，加上多數漫畫 App設定 15 歲或 18 歲以上使用限制，使年輕族群更難接觸作品。反觀韓國，從入口網站時代開始便提供大量免費作品，涵蓋搞笑、日常與青少年題材，成功培養廣泛讀者基礎，並逐步發展出付費與影視改編並行的產業模式。

關鍵字：漫畫

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