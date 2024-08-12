《航海王》新動畫「東海篇」從頭再起航　製作小組名單公開

記者楊智仁／綜合報導

超知名漫畫《航海王》自連載開始創造無數經典，時至今日都還是全世界最受歡迎作品，真人版更是掀起一陣旋風。去年底《航海王》官方宣布推出新動畫系列《THE ONE PIECE》，從原作最初「東海篇」開始新旅程，日前製作小組名單跟著公開。

▼《THE ONE PIECE》。（圖／翻攝自ONE PIECE公式YouTubeチャンネル）

尾田榮一郎所作少年漫畫《航海王》，自 1997 年開始連載至今已出版 108 冊，並在《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜第一名，單行本已經超過 30 多個國家翻譯發行。其衍生諸多作品，包括同名動畫、電影、小說和遊戲、周邊更是證明人氣，也讓它有「國民漫畫」的稱號。去年 8 月真人版更成為近年改編的最佳代表，在 84 個國家 Netflix 播映排行榜上都位居冠軍。

Jump Festa 2024 上官方宣布新動畫系列《THE ONE PIECE》啟動，從最初「東海篇」開始改編並交由 WIT STUDIO 負責，未來預定於 Netflix 獨家推出。製作委員會提到，時隔 25 年《航海王》仍在努力推進 TV 動畫，希望透過現在表達方式，讓懷舊又新穎的魯夫冒險故事融入大家生活中。日前所公布製作名單，正副導演肥塚正史 / 阿部英明擔任、系列企劃交給岸本卓、角色設計 / 總作畫監督是淺野恭司 / 本多孝敏、動作動畫師為今泉健與福田周平、美術監督黒田友範，動畫製作人找來河村崚磨擔綱。同時官方也釋出團隊訪問影片，長達 20 分鐘讓粉絲們了解製作祕辛。