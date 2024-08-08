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【廣編】《劍與遠征：啟程》亞太地區正式上市　梅林黃宣曝光啟程好禮

▲▼遊戲,劍與遠征,啟程,莉莉絲遊戲,上市,黃宣。（圖／莉莉絲遊戲提供）

▲梅林大人代表——鬼才創作者Yellow黃宣參與《劍與遠征：啟程》上市記者會，還原石中劍經典場景！

圖、文／莉莉絲遊戲提供

由莉莉絲遊戲（Lilith Games） 研發團隊打造的《劍與遠征：啟程》，在2024年8月8日於亞太地區正式啟程，今（8）日營運團隊也釋出與本次《劍與遠征：啟程》製作人所進行的內容專訪，除了細細講述研發過程中的秘辛與困難，也將玩家在遊戲中會接觸到的更多的內容元素機制一併公開，最後更攜手梅林大人代表——鬼才創作者Yellow黃宣一同參與上市記者會，還原石中劍經典場景！

上市記者會除了現場玩家與Yellow黃宣同樂的環節之外，上市紀念也祭出多樣活動給實際遊玩的玩家們——只要在開服期間加入啟程，就能在活動期間每日獲得各方英雄！不同種族的英雄時時加入玩家麾下，全英雄組成更強部隊。除此之外，遊戲的靈魂人物萊卡也會透過活動直接加入玩家的隊伍，更能獲取開服專屬的造型！梅林大人們，絕對不能錯過好禮滿滿的啟程之際！

《劍與遠征：啟程》8月8日正式上市，期待梅林大人們集結眾英雄一同啟程，喜歡系列IP的玩家，即刻下載遊戲並獲取最豐厚的啟程之禮吧！想了解更多的最新消息與內容，務必密切關注《劍與遠征：啟程》官方粉絲團與官方網站！

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