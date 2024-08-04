《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕！小孤獨簽名運動外套超搶手

記者楊智仁／綜合報導

《劇場總集篇 孤獨搖滾！》全台好評熱映中，走出戲院粉絲都相當興奮，想要吸更多小孤獨，曼迪傳播 8 月也前往「台中中友百貨C棟13樓國際大廳」舉辦《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店，讓中台灣動漫迷感受小孤獨魅力。

▼《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店。（圖／曼迪提供）

人氣四格漫畫《孤獨搖滾》以「陰鬱的人都給我去玩搖滾」為主題，描寫極度怕生的陰鬱少女後藤一里加入「團結Band」，和伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代三位擁有獨特個性成員一起成長的故事。2022 年秋天播出動畫後，海內外獲得眾多粉絲支持，成為當年度最熱門動畫之一。

這次《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店踏入現場秒變小孤獨，想練吉他、耍孤獨通通沒問題。店內更集結台、日版周邊精品供粉絲熱烈選購，波奇章魚絨毛零錢包、沒辦法躲人但很實用的芒果箱絨毛零錢包、有著波吉醬簽名的運動外套、附有專屬木製收納盒的「孤獨孤孤孤獨」吉他金屬撥片組等。消費滿額除了可得限量電影海報，還有首度曝光劇場版圖樣的紀念收藏卡。

【《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店】

時 間：2024.08.09-08.27

地 點：台中中友百貨C棟13樓 國際大廳

營業時間：以中友百貨營業時間為準