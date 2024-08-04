ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕！小孤獨簽名運動外套超搶手

記者楊智仁／綜合報導

《劇場總集篇 孤獨搖滾！》全台好評熱映中，走出戲院粉絲都相當興奮，想要吸更多小孤獨，曼迪傳播 8 月也前往「台中中友百貨C棟13樓國際大廳」舉辦《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店，讓中台灣動漫迷感受小孤獨魅力。

▼《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）

人氣四格漫畫《孤獨搖滾》以「陰鬱的人都給我去玩搖滾」為主題，描寫極度怕生的陰鬱少女後藤一里加入「團結Band」，和伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代三位擁有獨特個性成員一起成長的故事。2022 年秋天播出動畫後，海內外獲得眾多粉絲支持，成為當年度最熱門動畫之一。

▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）

這次《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店踏入現場秒變小孤獨，想練吉他、耍孤獨通通沒問題。店內更集結台、日版周邊精品供粉絲熱烈選購，波奇章魚絨毛零錢包、沒辦法躲人但很實用的芒果箱絨毛零錢包、有著波吉醬簽名的運動外套、附有專屬木製收納盒的「孤獨孤孤孤獨」吉他金屬撥片組等。消費滿額除了可得限量電影海報，還有首度曝光劇場版圖樣的紀念收藏卡。

▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）

【《劇場總集篇 孤獨搖滾》期間限定快閃店】

時　　間：2024.08.09-08.27
地　　點：台中中友百貨C棟13樓 國際大廳
營業時間：以中友百貨營業時間為準

▲▼孤獨。（圖／曼迪提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：孤獨搖滾快閃店

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕！小孤獨簽名運動外套超搶手

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場！絕美魔法場景秒融入　寶箱怪也參戰

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打　怒喊：裝甚麼日本人

《七龍珠》迷！奧運法擊劍團奪牌　上台比「龜派氣功」粉絲感動

《新世界狂歡》大炎上！角色秒改強度　官方致歉玩家不買單怒喊退坑

《星際大戰：亡命之徒》搶先試玩體驗　比刺客教條更暗殺的潛行遊戲

【廣編】MMORPG《戰界：澤諾尼亞》今開啟PC版事前下載　預告百萬獎品活動

《特戰英豪》死亡之組開打　FPX Berlin：Tenz是我偶像但我來挑戰他

跟著BenQ大娛樂家Fun大工作效能　擴大遊戲新體驗

奧運女將超帥射擊姿勢被稱「五條悟」　土耳其神槍手如《城市獵人》

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

奧運法擊劍團奪牌上台比「龜派氣功」

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打

《進擊的巨人》3D擬真電影推出

《新世界狂歡》大炎上

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場

《鬼滅之刃》快閃店台中登場

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕

《86 不存在的戰區》作家訪台

最新新聞

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打

奧運法擊劍團奪牌上台比「龜派氣功」

《新世界狂歡》大炎上

《星際大戰：亡命之徒》試玩體驗

《戰界：澤諾尼亞》今開啟PC版事前下載

《特戰英豪》死亡之組開打

BenQ大娛樂家Fun大工作效能　擴大遊戲體驗

奧運女將超帥射擊姿勢被稱「五條悟」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366