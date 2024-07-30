遲到一年PlayStation Portal 9／4台灣上市　宇宙機器人限量手把登場

記者蘇晟彥／綜合報導

被外界不看好的PlayStation Portal在歐美、日本地區上市後銷量爆棚，等待許久，台港地區終於確定要在9月4日正式推出，售價為 6,480台幣。此外，本家在今年最新作《宇宙機器人》（Astro’s Bot）確定將隔兩天後，於9月6號上市，同步最新限量版DualSense無線控制器「宇宙機器人限量版」也將一起登場。







PlayStation Portal遙控遊玩機讓你在掌中體驗PS5遊玩樂趣。它結合DualSense無線控制器的主要特色，包括自適應扳機和觸覺回饋*等功能。鮮豔的8吋LCD螢幕能以幀率60fps呈現解析度1080p的清晰畫面，為世界級開發商所打造的優質遊戲提供符合玩家期待的高畫質視覺體驗。

對於與家人同住的玩家使用，比如在可能需要與家人共用客廳電視的情況下、或純粹想在家中另一個房間內遊玩PS5遊戲。PlayStation Portal將透過Wi-Fi從遠端連線到PS5，讓你可以快速從使用PS5遊玩切換成使用PlayStation Portal遊玩。PlayStation Portal可遊玩已安裝在PS5主機上的相容遊戲，也能使用DualSense控制器。它還配有3.5mm音訊連接端，適用於有線音訊傳輸。本產品不支援需要使用頭戴裝置的PS VR2遊戲、以及透過PlayStation Plus高級方案雲端串流服務來進行串流的遊戲。

**需搭配至少5Mbps的寬頻網際網路Wi-Fi方能使用。若想獲得更好的遊玩體驗，建議採用至少15Mbps的高速網路連線。

此外，將在9月6日上市的本家小小機器人大冒險《宇宙機器人》除了正緊鑼密鼓地做上市前最後準備外，也公開限量DualSense無線控制器– 宇宙機器人限量版，控制器的握把和按鈕、和科技風凹線，都以Astro的招牌藍光加以強調，觸控板上更飾有標誌性的俏皮大眼睛。

DualSense無線控制器 – 宇宙機器人限量版將於香港及台灣限量發售，建議零售價為港幣628元 / 台幣2,480元，並將於9月6日與《宇宙機器人》同日推出。 預購將由2024年8月9日星期五起於本地零售商展開 。