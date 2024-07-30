ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遲到一年PlayStation Portal 9／4台灣上市　宇宙機器人限量手把登場

記者蘇晟彥／綜合報導

被外界不看好的PlayStation Portal在歐美、日本地區上市後銷量爆棚，等待許久，台港地區終於確定要在9月4日正式推出，售價為 6,480台幣。此外，本家在今年最新作《宇宙機器人》（Astro’s Bot）確定將隔兩天後，於9月6號上市，同步最新限量版DualSense無線控制器「宇宙機器人限量版」也將一起登場。

▲▼ Playstation portal 、宇宙機器人DualSense™無線控制器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

 

 

PlayStation Portal遙控遊玩機讓你在掌中體驗PS5遊玩樂趣。它結合DualSense無線控制器的主要特色，包括自適應扳機和觸覺回饋*等功能。鮮豔的8吋LCD螢幕能以幀率60fps呈現解析度1080p的清晰畫面，為世界級開發商所打造的優質遊戲提供符合玩家期待的高畫質視覺體驗。

對於與家人同住的玩家使用，比如在可能需要與家人共用客廳電視的情況下、或純粹想在家中另一個房間內遊玩PS5遊戲。PlayStation Portal將透過Wi-Fi從遠端連線到PS5，讓你可以快速從使用PS5遊玩切換成使用PlayStation Portal遊玩。PlayStation Portal可遊玩已安裝在PS5主機上的相容遊戲，也能使用DualSense控制器。它還配有3.5mm音訊連接端，適用於有線音訊傳輸。本產品不支援需要使用頭戴裝置的PS VR2遊戲、以及透過PlayStation Plus高級方案雲端串流服務來進行串流的遊戲。

**需搭配至少5Mbps的寬頻網際網路Wi-Fi方能使用。若想獲得更好的遊玩體驗，建議採用至少15Mbps的高速網路連線。

▲▼ Playstation portal 、宇宙機器人DualSense™無線控制器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，將在9月6日上市的本家小小機器人大冒險《宇宙機器人》除了正緊鑼密鼓地做上市前最後準備外，也公開限量DualSense無線控制器– 宇宙機器人限量版，控制器的握把和按鈕、和科技風凹線，都以Astro的招牌藍光加以強調，觸控板上更飾有標誌性的俏皮大眼睛。

DualSense無線控制器 – 宇宙機器人限量版將於香港及台灣限量發售，建議零售價為港幣628元 / 台幣2,480元，並將於9月6日與《宇宙機器人》同日推出。 預購將由2024年8月9日星期五起於本地零售商展開 。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」勝率暴跌：他們要摧毀我直播！

遲到一年PlayStation Portal 9／4台灣上市　宇宙機器人限量手把登場

台北超商寶可夢機台一夜全滅亡　家長傻眼質問市府：要帶小孩去哪？

《英雄聯盟》戰隊遭爆欠薪、房租未繳　統神暖心送溫暖：找我談

漫博四天共65萬人進場破紀錄！人潮爆滿廠商業績成長20%

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨　擠沙丁魚十分鐘動不了怒喊：去辦專場

《波拉西亞戰記》6 KOL率成員佔領漫博攤位搶寶　狂讚「旅團系統」：玩起來才像一家人

四角命運交錯戀愛喜劇　《杜鵑婚約》宣布第二季製作確定

原創《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台　最愛名言「藝術就是爆炸」

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽！沒人完美通關日本爆紅玩家朝聖

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《波拉西亞戰記》6KOL率成員搶寶

《英雄聯盟》戰隊遭爆老闆欠薪

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

漫博四天共65萬人進場破紀錄

《86 不存在的戰區》作家訪台

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

PlayStation Portal9/4台灣上市

G奶女星爆紅！　網挖舊照驚：整形？

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

最新新聞

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」

PlayStation Portal9/4台灣上市

台北超商寶可夢機台大撤場

《英雄聯盟》戰隊遭爆老闆欠薪

漫博四天共65萬人進場破紀錄

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

《波拉西亞戰記》6KOL率成員搶寶

《杜鵑婚約》第二季製作確定

《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366