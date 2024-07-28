寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

記者楊智仁／台北報導

風靡全球寶可夢遊戲《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）獲得無數大小粉絲喜愛。如今《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」正式進駐東森廣場台北車站。今日 ( 7/28 ) 早上展開「開幕紀念發卡活動」也吸引超多玩家來到現場排隊，長長人龍看不到盡頭，根據記者訪問排在第一位民眾凌晨 4:30 就帶著全家大小來台北車站排隊。

▼北車東森廣場Ga-Olé Station TAIPEI開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

「Ga-Olé Station TAIPEI」以全台最多大型Ga-Olé機台的單一店點為主打特色，為了慶祝這座全新寶可夢聖地開幕，同時回饋所有死忠粉絲玩家，邀請到SEGA Taiwan總經理谷岡慎太郎與東森購物總經理彭鴻珷蒞臨新店剪綵，並宣布於7月28日展開「開幕紀念發卡活動」，玩家將有機會獲得稀有的限定寶可夢卡匣。

本次「Ga-Olé Station TAIPEI」開幕限定活動，將帶來玩家最喜愛的收藏卡匣活動，自7/28至8/30活動期間整整34天，限定每日到店前100名玩家，只要前往「Ga-Olé Station TAIPEI」櫃台向店員說出指定口號「請給我寶可夢加傲樂卡匣」，即可領取活動限定卡匣「阿羅拉雷丘」1張，每日僅限量發放100張，每人限領一次，活動期間共有3400次機會可領到此張珍貴限定卡匣，預計正值暑假時期吸引眾多寶可夢大師前來共襄盛舉，有興趣的訓練師們可得抓緊時間。

本次於東森廣場台北車站盛大開幕的《寶可夢加傲樂》特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」，店內設施滿足所有寶可夢迷夢想，一進門口地面就有顆超大精靈球歡迎大家進入寶可夢世界，店內包含8台遊戲機台，可說是目前全台機台數量最多單一店點，分散眾多粉絲玩家們排隊壓力，寬敞距離也可與三五好友或家人齊聚討論觀戰。店內更設置一整面稀有寶可夢卡匣打卡背景牆，展出吸引寶可夢訓練師目光的收藏級夢幻逸品，舒適嶄新空間提供寶可夢迷們絕佳遊戲享受。

SEGA Taiwan總經理谷岡慎太郎表示，「很感謝台灣粉絲對於《寶可夢加傲樂》喜愛，對於能夠完成這麼多粉絲對於寶可夢的想像與夢想感到很榮幸，同時很開心能在這個台北交通最便利的地方，這麼棒的場地，與東森購物這家特色店合作，也希望未來大家可以盡情在這邊享受美好時光。」東森購物總經理彭鴻珷表示，「非常開心能夠與SEGA Taiwan一起合作，帶給所有粉絲朋友一個可以盡情遊戲放鬆的地方，東森廣場台北車站一直以來致力於提供最好的服務，我們也持續與各行各業的翹楚品牌合作，先前與寶可夢合作的首波活動相當成功，因此東森積極邀約品牌進駐，如今『Ga-Olé Station TAIPEI』開幕，相信將帶動東森廣場台北車站成為更符合消費者心中理想購物和休閒場所。」

《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」所在的東森廣場台北車站(地下街K區)，因便利的交通，與完善且美觀舒適的場地環境，持續的帶給所有顧客朋友最佳的購物與娛樂體驗，近期更與眾多知名品牌攜手，陸續開設店舖，包含寶雅、7-11超商、荖子鍋等，提供多國美食、生活用品補給，各項育樂活動皆可在此獲得滿足，玩耍一整天也沒有問題，帶給大家完美的遊戲與購物體驗。