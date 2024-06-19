《無職轉生》魯迪希露菲夫婦訪台灣！茅野愛衣、內山夕實辦見面會

記者楊智仁／綜合報導

異世界轉生經典作品《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》，2024 年 4 月推出第二季後半之動畫篇章，精彩故事與角色互動滿足粉絲殷殷期盼的心情。第二季前半尾聲，魯迪烏斯與希露菲經歷長久分離後，終於得以互表心意，後半最新劇情從兩人籌備婚宴、進入新婚生活，再到共同迎接新生命，過程中充滿各種粉紅泡泡與夫婦間的親密小動作，每集放閃程度都讓所有粉絲眼前一片空白。

▼《無職轉生》漫博聲優見面會 。（圖／翻攝自木棉花）

動畫代理商木棉花於 2024 漫畫博覽會期間，特地邀請到《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》主角「魯迪烏斯．格雷拉特」聲優「內山夕實」小姐、「希露菲葉特」聲優「茅野愛衣」小姐，兩人首度攜手造訪臺灣舉辦聲優見面會。兩位聲優在見面會上，針對兩人合作感想及動畫配音過程進行分享，為到場參與活動的粉絲朋友親自署名，留下難能可貴的回憶。

《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》聲優見面會，於 2024 漫畫博覽會期間 7 月 27 日及 7 月 28 日各舉辦一場，每場限定 150 名，共 300 個名額。參與見面會的粉絲除了可以獲得精美滑鼠墊、見面會獨家典藏的「新婚散步」壓克力擺飾，更能得到聲優親筆簽名及親自署名的獨家典藏紀念簽名板。想一睹「內山夕實」與「茅野愛衣」兩位聲優本人風采的粉絲，請關注 6 月 29 日中午 12 點 KKTIX 獨家實名開賣的消息。

《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》聲優見面會

購票時間：6月29日(六)中午12:00開賣，售完為止。

活動限額：每場各150 名＼共300名

【第一場活動資訊】

活動時間：2024年7月27日（六）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【第二場活動資訊】

活動時間：2024年7月28日（日）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【聲優介紹 - 內山夕實】

中學時因加入了廣播劇部而立志成為聲優，經過聲優培訓班後，於2005年在電視動畫《ARIA The ANIMATION》中作為聲優出道。主要從事動畫配音、外國電影和電視劇的配音工作。

代表作：

l 《冰屬性男子與無表情女子》（狐森）

l 《Re:從零開始的異世界生活》（帕克）

l 《黃金拼圖》（豬熊陽子）

l 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》（魯迪烏斯·格雷拉特）

【聲優介紹 - 茅野愛衣】

因為看了電視動畫《水星領航員》而對聲優產生興趣，在經過聲優培訓班後，於2010年作為聲優出道。 2011年在《我們仍未知道那天所看見的花的名字》中飾演女主角本間芽衣子。目前主要從事動畫配音工作。

代表作：

l 《美味Party♡光之美少女》（雅鐸/菓彩甘寧/甜點天使）

l 《我們仍未知道那天所看見的花的名字》（本間芽衣子）

l 《少女與戰車》（武部沙織）

l 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》（希露菲葉特‧格雷拉特）