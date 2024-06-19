ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《無職轉生》魯迪希露菲夫婦訪台灣！茅野愛衣、內山夕實辦見面會

記者楊智仁／綜合報導

異世界轉生經典作品《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》，2024 年 4 月推出第二季後半之動畫篇章，精彩故事與角色互動滿足粉絲殷殷期盼的心情。第二季前半尾聲，魯迪烏斯與希露菲經歷長久分離後，終於得以互表心意，後半最新劇情從兩人籌備婚宴、進入新婚生活，再到共同迎接新生命，過程中充滿各種粉紅泡泡與夫婦間的親密小動作，每集放閃程度都讓所有粉絲眼前一片空白。

▼《無職轉生》漫博聲優見面會 。（圖／翻攝自木棉花）▲▼ 無職轉生。（圖／翻攝自木棉花）

動畫代理商木棉花於 2024 漫畫博覽會期間，特地邀請到《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》主角「魯迪烏斯．格雷拉特」聲優「內山夕實」小姐、「希露菲葉特」聲優「茅野愛衣」小姐，兩人首度攜手造訪臺灣舉辦聲優見面會。兩位聲優在見面會上，針對兩人合作感想及動畫配音過程進行分享，為到場參與活動的粉絲朋友親自署名，留下難能可貴的回憶。

▲▼ 無職轉生。（圖／翻攝自木棉花）

《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》聲優見面會，於 2024 漫畫博覽會期間 7 月 27 日及 7 月 28 日各舉辦一場，每場限定 150 名，共 300 個名額。參與見面會的粉絲除了可以獲得精美滑鼠墊、見面會獨家典藏的「新婚散步」壓克力擺飾，更能得到聲優親筆簽名及親自署名的獨家典藏紀念簽名板。想一睹「內山夕實」與「茅野愛衣」兩位聲優本人風采的粉絲，請關注 6 月 29 日中午 12 點 KKTIX 獨家實名開賣的消息。

▲▼ 無職轉生。（圖／翻攝自木棉花）▲▼ 無職轉生。（圖／翻攝自木棉花）

《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》聲優見面會

購票時間：6月29日(六)中午12:00開賣，售完為止。

活動限額：每場各150 名＼共300名

【第一場活動資訊】

活動時間：2024年7月27日（六）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【第二場活動資訊】

活動時間：2024年7月28日（日）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【聲優介紹 - 內山夕實】

中學時因加入了廣播劇部而立志成為聲優，經過聲優培訓班後，於2005年在電視動畫《ARIA The ANIMATION》中作為聲優出道。主要從事動畫配音、外國電影和電視劇的配音工作。

代表作：

l 《冰屬性男子與無表情女子》（狐森）

l 《Re:從零開始的異世界生活》（帕克）

l 《黃金拼圖》（豬熊陽子）

l 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》（魯迪烏斯·格雷拉特）

【聲優介紹 - 茅野愛衣】

因為看了電視動畫《水星領航員》而對聲優產生興趣，在經過聲優培訓班後，於2010年作為聲優出道。 2011年在《我們仍未知道那天所看見的花的名字》中飾演女主角本間芽衣子。目前主要從事動畫配音工作。

代表作：

l 《美味Party♡光之美少女》（雅鐸/菓彩甘寧/甜點天使）

l 《我們仍未知道那天所看見的花的名字》（本間芽衣子）

l 《少女與戰車》（武部沙織）

l 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》（希露菲葉特‧格雷拉特）

關鍵字：無職轉生

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366