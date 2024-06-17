日本療癒系「mocomocha 摩卡熊」首發快閃店　台北微風店暖心展開

記者楊智仁／綜合報導

日本擁有超高人氣支持的可愛繪本風格 ip 「mocomocha 摩卡熊」 ( ほっこりモコモカ )，近日於紀伊國屋書店台北微風店舉辦首次台灣快閃店企劃。不管是適合擺放床頭的超萌娃娃，或是帶身上實用小錢包、帆布袋、證件套…讓摩卡熊的可愛，充斥生活每個角落。

▼「mocomocha 摩卡熊」快閃企劃 。（圖／台灣東販提供）

「mocomocha 摩卡熊」是會在放鬆時候出現在身邊，把直達心坎的溫暖送給你的貼心小熊，主要成員有喜歡咖啡、點心、悠閒的生活的「摩卡」；喜歡紅茶、好奇心旺盛、夢想成為甜點師的「奶茶」；還有喜歡牛奶、愛撒嬌、對自己蓬鬆的白毛感到自豪的「鮮奶油」。摩卡熊社群帳號上，常可以看到一些搭配日常話題的可愛插圖，還有四格漫畫記錄著角色之間的互動，是能在忙碌生活中加入一點笑容和放鬆的美好調味料。

今天不只是網路上，摩卡熊也要在生活當中陪伴大家，快閃店中販售的摩卡熊商品，都是日本直輸、台灣首賣的全新商品，各式各樣、各種大小的摩卡熊娃娃，不管是擺設在家裡、或是別在包包上都非常適合。除此之外，超實用的帆布袋、小錢包、鑰匙圈、證件套…，也要讓生活被摩卡熊的可愛佔據。有興趣的讀者周末就到紀伊國屋書店台北微風店，一起親身感受摩卡熊的溫暖可愛魅力。