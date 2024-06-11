《波拉西亞戰記》中職25位女神秀超香戰舞　港台影帝同台喊出經典

記者楊智仁／台北報導

遊戲橘子 MMORPG 巨作《波拉西亞戰記》 先前就釋出史上最香 25 位宣傳大使陣容，並公開由中華職棒啦啦隊所帶來活力破表、超級洗腦的團戰應援曲。《波拉西亞戰記》今日 ( 6/11 ) 舉辦上市記者會，中職 25 位啦啦隊更是全員到齊，加上港、台兩地影帝黃秋生及高捷首度同台，邀請玩家一起加入《波拉西亞戰記》的世界。

▼《波拉西亞戰記》 上市記者會中職 25 位啦啦隊全員到齊。

《波拉西亞戰記》預計 6 月 13 日 20：00 正式開服，以全新 IP 及玩法，為玩家定義全新世代的 MMO 遊戲體驗。橫跨 PC、手機雙平台自由切換，實現遊戲 24 小時不間斷攻城核心特色。為呼應《波拉西亞戰記》團結作戰、彼此激勵及共同為勝利吶喊情境，官方上市記者會邀請中華職棒 25 位啦啦隊隊員齊聚一堂，味全龍 Dragon Beauties 小龍女、樂天桃猿 Rakuten Girls、中信兄弟 Passion Sisters、統一獅 Uni-girls、富邦悍將 Fubon Angels 女孩們，化身遊戲五大旅團成員帶來情緒高昂、勢在必行的開戰舞曲，結合九天民俗技藝團的帥氣的「後空翻、疊羅漢」等傳統技藝，為《波拉西亞戰記》拉開戰事序幕。

不僅如此，港、台雙影帝黃秋生及高捷首度同台代言《波拉西亞戰記》，高捷及黃秋生各自以不同的方式演繹《波拉西亞戰記》的善惡及好壞人性議題，以一句「你是好人，還是壞人？」詮釋戰事一觸即發的緊張及衝突，傳達遊戲世界中無所謂對錯概念。黃秋生表示《波拉西亞戰記》為自己代言的第一款遊戲，除了遊戲畫面非常精緻，加上玩家要化身守護者對抗妖精守護家園的故事背景非常有趣，更是他看過第一個討論人性議題的遊戲產品，因此接下這個代言。高捷在廣告中再度詮釋直率義氣的大哥，呼應遊戲以「旅團」合作戰鬥的核心玩法，號召小弟們一起戰，他更自創出廣告台詞「沒什麼好壞，只有輸贏」，希望藉此帶給觀眾不同的感受。