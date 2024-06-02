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《賽馬娘》劇場版遭爆觀眾體味太重　網哀影院像「4DX馬廄」

記者楊智仁／綜合報導

Cygames 所製作多媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》動畫憑著勵志、感人劇情收穫許多觀眾眼淚，其劇場版也在上周於日本正式登場，只是沒想到這次電影有另外一個話題成為社群熱議焦點，那就是觀眾體味太臭，嚴重影響到觀影體驗。

▼《賽馬娘：新時代之門》。（圖／@uma_musu_movie推特）▲▼《賽馬娘：新時代之門》。（圖／@uma_musu_movie推特）

《賽馬娘 Pretty Derby：新時代之門》以已故日本馬王「森林寶穴」（ジャングルポケット）擔任主角，描述森林寶穴競逐一生一次的經典三冠賽精彩故事，上映前三天日本票房突破 3 億日圓繳出不錯成績，就連《你的名字》導演新海誠都入場支持可見劇場版吸引力，然而上映至今就有觀眾在推特 ( X ) 抱怨現場體味太臭並喊到，「訓練家們拜託洗個澡再來看電影...。」

從社群推文來看，不少網友都在抱怨這個問題，「從售票處就傳出一陣臭味」、「聞起來像是卡牌店會有的味道」、「旁邊的人體味超恐怖，根本是地獄的開始」，甚至留言中還出現「4DX 馬廄」這個詞引起熱議，更有網友探討《排球少年》吸引很多女性動漫迷進場，相較之下氛圍就感覺清潔許多。只能說電影院畢竟是密閉空間，洗個澡再出門才能避免影響到旁邊的人。

關鍵字：賽馬娘

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