華擊團回歸！《新櫻花大戰》公開首章劇情與遊戲概要

記者周之鼎／台北報導

SEGA Games宣布，關於預計在今年冬天發售的PlayStation®4遊戲『新櫻花大戰』，本次公開了第2波情報。

《櫻花大戰》是以蒸氣技術發達的虛構「太正時代」為舞台的蒸氣龐克作品。《新櫻花大戰》以架空年代「太正時代」的帝都・東京為舞台。 描繪了「帝國華擊團」對抗邪惡勢力的活躍表現，是一款戲劇3D動作冒險遊戲。主要登場角色原案啟用了「週刊少年JUMP」連載漫畫《死神》的作者久保帯人。 至今為本系列提供過多首配樂的田中公平先生擔任音樂製作。 劇情內容則請到了不論在遊戲、電視動畫、電影及各式媒體上都相當活躍的イシイジロウ先生負責創作。

故事劇情第一話將描述太正二十九年。一名男子來到了帝都・東京的銀座。他的名字叫做「神山誠十郎」，以優秀成績從海軍士官學校畢業後，便被分派從事海上特務艦任務，但之後卻被貶派回岸上任務。到達約定地點—大帝國劇場的神山，在那裡與「天宮櫻」相遇，櫻是他10年多前曾一起遊玩的青梅竹馬「小櫻」。她仰慕著過去帝國華擊團・花組的首席巨星「真宮寺櫻」，而追逐「夢想」進而加入了花組。

劇場經理「神崎堇」告知他此地是帝國華擊團的總部，以及神山的新任務是「擔任帝國華擊團・花組的隊長」。 能見到身為傳說中花組隊員的堇，也令神山非常感動。但是，實際了解狀況後得知，花組已經沒了從前的榮光歷史，也沒預算、沒人才，帝都的防衛也幾乎靠不住， 堇要求他在這樣的狀況下重建花組。神山雖然認為太過困難但還是接下了任務。

神山也見了「東雲初穗」、「庫拉麗絲」等充滿個性的隊員，並確認了花組的現況。破舊的設備、糟糕的公演以及欠缺整備的過時靈子甲胄……還有，原本應該配給山神使用的最新靈子戰鬥機也還沒來等等。導致神山每天都在煩惱「在這樣的狀況下真的可以重建花組嗎？」。某天，花組收到了份重大的通知。那就是，如果不拿出實際成績來的話，帝國華擊團就得解散。已經幾乎想放棄的初穗及庫拉麗絲認為「這太困難了」、「根本做不到」。就連神山也說「這也是無可奈何的事……」。這樣的神山令櫻感到非常生氣。

就在此時，許多數量的「傀儡機兵」，前來襲擊打自10年前的「降魔大戰」以來都幾乎沒什麼敵人出現的帝都。雖然花組駕駛靈子甲冑出擊成功迎擊敵人，但某人展開了一個會吞噬靈力的「魔幻空間」，包覆了帝劇周遭。帝國華擊團順利擊退展開魔幻空間的降魔，並成功脫離空間，但這個突然出現的降魔令堇的表情蒙上陰霾…

本作可透過不斷進行「冒險部分」與「戰鬥」的累積，來培養與女主角們的羈絆。關於任務，在冒險部分當中，故事劇情之間會穿插「任務」，並可以在帝劇內或銀座街道上自由移動。 透過操控神山完成任務後，便能繼續進行故事。偶爾會發生有時間限制的任務，玩家得在任務時間條顯示的限制時間內，前去找角色談話或收集情報並完成任務。

《櫻花大戰》系列中為人熟悉的LIPS（時間限制選項）依然健在，會依選擇的回答而改變對方的信賴度或劇情，因此必須慎重選擇。另外，超過時間也不算「選錯／失敗」，而是選項之一。此外本次也新增「類比Tips」，回答時可透過輸入左操作桿的上或下來調整回答的語氣強弱。即使是相同的回答，但會因語氣的強弱而有不同的發展。 有時根據場面，也會配合輸入而移動視角等，是只有3D才能表現的演出。

《新櫻花大戰》預定於今年冬季發售。