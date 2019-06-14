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系列作迎向十週年　《舞力全開2019》E3嗨炸全場跳起來

系列作迎向十週年　《舞力全開2019》E3嗨炸全場跳起來（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Ubisoft 的《舞力全開》在各大遊戲展場均是嗨翻全場的玩家焦點。（圖／記者樓菀玲攝，下同）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 在 E3 展上宣佈旗下音樂遊戲《Just Dance 舞力全開 2020》將在 2019 年 11 月 5 日於 Nintendo Switch、Wii、PlayStation 4 Pro、Playstation 4、Xbox One 等平台發售，未來更將登上 Stadia，這款號稱是 Ubisoft 史上最暢銷的音樂電玩遊戲，更是每年在各大遊戲展場嗨翻全場的玩家焦點。

售出超過 6700 萬套，且在世界各地擁有超過 1 億 2 千萬名玩家的《Just Dance 舞力全開》，不但是史上最暢銷的電玩遊戲系列，也掀起一股全球化的娛樂風潮。

系列作迎向十週年　《舞力全開2019》E3嗨炸全場跳起來（圖／記者樓菀玲攝）

領銜開發《Just Dance 舞力全開》的 Ubisoft 巴黎工作室的業務與品牌開發總監 Marine de la Seiglière 表示：「超過 10 歲的《Just Dance 舞力全開》帶著所有此品牌下的 Ubisoft 同仁經歷了一趟不可思議的旅程。我們看著《Just Dance 舞力全開》從一款休閒電玩遊戲演變成一股有數百萬《Just Dance 舞力全開》玩家參與的全球性娛樂風潮。這若沒有熱情的玩家社群支持是無法達成的，他們激勵及刺激我們一天比一天更有創意。我們 Ubisoft 巴黎工作室全體同仁未來將全力支援《Just Dance 舞力全開 2020》，除了注入新內容，還將提供更有趣的遊玩方式。讓我們一起歡慶《Just Dance 舞力全開》十週年吧！」

今年的《Just Dance 舞力全開 2020》將會收錄 40 首新歌，從排行榜金曲、闔家喜愛的歌曲、病毒式網路傳播的洗腦神曲，乃至於新秀藝人的最新作品應有盡有，以及充分反映《Just Dance 舞力全開》過去 10 年風采的經典貼紙數位合集，將讓玩家陶醉在《Just Dance 舞力全開》遊戲世界中，體驗這 10 年來的無窮樂趣及無限創意。

另外還有像是回歸的合作模式，讓玩家可以在合作模式中與好友組隊享受更多樂趣，其他還有像是更加個人化的遊戲體驗，加強版推薦系統會根據玩家最喜愛的《Just Dance 舞力全開》內容，精選出個人化的推薦項目供玩家選擇，此外玩家也可以自創遊玩清單自訂他們的《Just Dance 舞力全開》派對。

首波歌曲陣容

God Is a Woman – Ariana Grande
Skibidi – Little Big
Vodovorot – XS Project
Bangarang – Skrillex Ft. Sirah
Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow
Bad Boy - Riton & Kah-Lo
High Hopes – Panic! At The Disco
Kill This Love – BLACKPINK
Sushi - Merk & Kremont
I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin
Policeman - Eva Simons Ft. Konshens
Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

除了《Just Dance 舞力全開 2020》的全新內容外，玩家也能繼續使用《Just Dace 舞力全開》的各種經典特色功能，像是可讓玩家一面運動一面享受樂趣的揮汗模式，讓玩家他們可以追蹤燃燒的卡路里、跳舞時間，並能藉由專屬的揮汗遊玩清單激勵自己持續運動；專屬兒童的兒童模式則是提供了 8 首專為小朋友規劃的全新歌曲，並帶來為孩童量身定製的有趣舞蹈體驗，讓年紀小的玩家也能盡情享受遊戲樂趣。

系列作迎向十週年　《舞力全開2019》E3嗨炸全場跳起來（圖／Ubisoft提供）

其他還有像是 Just Dance Unlimited 服務，這個須訂用的隨選跳舞串流服務提供了 500 首以上歌曲和更多精彩內容，每套新遊戲皆免費提供一個月的 Just Dance Unlimited 服務。

另外還有針對 PlayStation 4 Pro、Playstation 4、Xbox One（包含 Xbox One X）平台以及次世代遊戲平台 Stadia使用的服務「Just Dance Controller App」，讓玩家可以在遊戲中使用他們的智慧手機進行操作，以及追蹤和計分他們的舞步。最多可有六名玩家同時使用自己的智慧手機進行遊戲。「Just Dance Controller App」可免費在 iOS 和 Android 裝置下載。

關鍵字：E3 2019E3美國電玩展

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