ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩大師」

老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩」大師（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 任天堂在自家攤位打造大型攀岩柱。（圖／記者樓菀玲攝，下同）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

被譽為全球遊戲業界最大盛事的 E3 電玩展，各家攤位在展區設計幾乎可以說是除了比創意之外，更要拼場面才能吸引玩家，今年除了任天堂位於 LACC 西館之外，大部分玩家所熟悉的一線大廠均坐落於南館，今年的西館幾乎可以說是任天堂的天下，而任天堂更破天荒的在自家展區內打造大型攀岩柱，讓玩家除了逛展試玩遊戲之外，還能揮灑汗水體驗攀岩的樂趣。

今年任天堂遊戲以《瑪利歐＆索尼克 AT 東京奧運》、《精靈寶可夢 劍/盾》、《路易吉洋樓 3》為主打，其他還有像是《薩爾達傳說 織夢島》、《惡靈古堡 5》、《漫威英雄 終極聯盟 3》等等，仰賴強大的遊戲陣容，任天堂的展區幾乎可以說是 E3 的重點攤位之一，不僅吸引了不少玩家排隊試玩，其所設置的現場佈景更是許多路過玩家駐足停留拍照。

雖然說今年任天堂展區是以「運動」為主題，但沒人料想到任天堂居然會在自家攤位設了一座攀岩柱，讓到場玩家除了排隊試玩新作之外，還多了運動健身的選項。而且神奇的是，玩家對於這座攀岩柱的興趣可說是相當高昂，隨時都可以看到有不少排隊人潮全部都是在等著「攀岩」，這樣的現象也幾乎成為了今年 E3 展的奇妙場面。

老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩」大師（圖／記者樓菀玲攝） 老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩」大師（圖／記者樓菀玲攝）

關鍵字：E3 2019E3美國電玩展

推薦閱讀

老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩大師」

雷蛇飲料E3搶先試喝　玩家吐槽：喝完沒有RGB特效

走到哪打到哪！主機+螢幕「手提箱」讓你出門在外都能打PS4

Konami將推出「PC Engine mini」懷舊主機

驚！《地平線：期待黎明》44歲資深製作人去世

提合組隊伍參賽 兩岸產學共同研究如何用電競傳承文化

這真的不是同人作品…《拳皇》將推女性向戀愛手遊

高曝光LINE貼圖！原來這隻阿柴是「米克斯」　圖文書解密超萌成長史

下一代Switch處理器　外媒爆料：由三星和AMD提供

海量新作這裡全部都可玩　直擊全球最大電玩展E3開幕

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《地平線：期待黎明》資深製作人去世

「手提箱」讓你隨時都能打PS4

PC Engine mini懷舊主機將推出

玩家試喝雷蛇飲料認為這口味最優

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

玩家在E3任天堂攤位當攀岩大師

《FF8》將推高畫質移植版

直擊／全球最大電玩展E3開幕

《拳皇》將推女性向戀愛手遊

《漫威 復仇者聯盟》遊戲新作公開

最新新聞

玩家在E3任天堂攤位當攀岩大師

玩家試喝雷蛇飲料認為這口味最優

「手提箱」讓你隨時都能打PS4

PC Engine mini懷舊主機將推出

《地平線：期待黎明》資深製作人去世

兩岸產學共同研究如何用電競傳承文化

《拳皇》將推女性向戀愛手遊

原來這隻阿柴貼圖是「米克斯」？

下一代Switch處理器　外媒爆料：由三星和AMD提供

直擊／全球最大電玩展E3開幕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366