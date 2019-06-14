老任94狂　玩家逛展不夠還能在E3當「攀岩大師」

▲ 任天堂在自家攤位打造大型攀岩柱。（圖／記者樓菀玲攝，下同）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

被譽為全球遊戲業界最大盛事的 E3 電玩展，各家攤位在展區設計幾乎可以說是除了比創意之外，更要拼場面才能吸引玩家，今年除了任天堂位於 LACC 西館之外，大部分玩家所熟悉的一線大廠均坐落於南館，今年的西館幾乎可以說是任天堂的天下，而任天堂更破天荒的在自家展區內打造大型攀岩柱，讓玩家除了逛展試玩遊戲之外，還能揮灑汗水體驗攀岩的樂趣。

今年任天堂遊戲以《瑪利歐＆索尼克 AT 東京奧運》、《精靈寶可夢 劍/盾》、《路易吉洋樓 3》為主打，其他還有像是《薩爾達傳說 織夢島》、《惡靈古堡 5》、《漫威英雄 終極聯盟 3》等等，仰賴強大的遊戲陣容，任天堂的展區幾乎可以說是 E3 的重點攤位之一，不僅吸引了不少玩家排隊試玩，其所設置的現場佈景更是許多路過玩家駐足停留拍照。

雖然說今年任天堂展區是以「運動」為主題，但沒人料想到任天堂居然會在自家攤位設了一座攀岩柱，讓到場玩家除了排隊試玩新作之外，還多了運動健身的選項。而且神奇的是，玩家對於這座攀岩柱的興趣可說是相當高昂，隨時都可以看到有不少排隊人潮全部都是在等著「攀岩」，這樣的現象也幾乎成為了今年 E3 展的奇妙場面。