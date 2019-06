記者周之鼎/台北報導

以曾開發 《殺戮地帶》、《地平線:期待黎明》的 Guerrilla Games 發出讓人悲傷的消息,該公司資深製作人 Patrick Munnik 已經在 6 月 10 日逝世,享年44歲。不過 Guerrilla 並未透露逝世原因。

Patrick Munnik 自 2011 年加入 Guerrilla Games, 曾以製作人身份參與《殺戮地帶:闇影墮落》(Killzone: Shadow Fall)、《地平線:期待黎明》等作品開發。

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht