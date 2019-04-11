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《絕地求生》公佈全球戰隊排名： ahq 20 名，芬蘭 ENCE 世界最強


▲《絕地求生》PML聯賽冠軍出爐！ ahq戲劇逆轉奪三連霸 。（圖／廠商提供）

▲《絕地求生》 ahq 戲劇逆轉奪三連霸奪冠 與亞軍 MP5 一同出戰英國全球高峰賽 。（圖／廠商提供）

網路新聞中心／台北報導 

PUBG Corporation 近日推特公佈旗下《絕地求生》全球戰隊 Elo 數值排名積分，目前榜上台港澳戰隊名單包括 ahq 、MP5 分別位居第 20 名與第 39 名。另外，首屆《絕地求生》世界大賽冠軍隊伍中國 OMG 則位居第五名，而本次第一名則是芬蘭戰隊 ENCE 拿下。

據了解，PUBG Elo 評級是以 H2H（Head to Head） 比賽中各戰隊交戰綜合實力的評分標準 Elo 公式，其中包含紀錄奪冠、獎金數以及交手紀錄等各方面結算，過去被廣泛用於國際象棋、圍棋、足球等運動，而電子競技項目則採用過在《魔獸世界》、《Dota》以及《英雄聯盟》等項目。

目前 PUBG Corporation 、 FACEIT 合作下周將於 4 月 16 日 至4 月 21 日，在國倫敦 ExCel 國際會展中心舉行全球高峰賽，屆時齊聚世界各地 24 支隊伍頂尖戰隊，一同角逐總獎金高達 40 美元（大約將近台幣1200 萬）。

而日前2019 年台港澳職業電競賽事 PUBG Master League（PML）線下總決賽 ahq 、MP5 戰隊奪得冠亞軍，兩隊預計 4 月即將遠赴英國倫敦參加全球高峰賽，有興趣的玩家不妨可以關注一下喔！

關鍵字：絕地求生電競PUBG

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