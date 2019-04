《絕地求生》公佈全球戰隊排名： ahq 20 名，芬蘭 ENCE 世界最強

▲《絕地求生》 ahq 戲劇逆轉奪三連霸奪冠 與亞軍 MP5 一同出戰英國全球高峰賽 。(圖/廠商提供)

網路新聞中心/台北報導

PUBG Corporation 近日推特公佈旗下《絕地求生》全球戰隊 Elo 數值排名積分,目前榜上台港澳戰隊名單包括 ahq 、MP5 分別位居第 20 名與第 39 名。另外,首屆《絕地求生》世界大賽冠軍隊伍中國 OMG 則位居第五名,而本次第一名則是芬蘭戰隊 ENCE 拿下。

據了解,PUBG Elo 評級是以 H2H(Head to Head) 比賽中各戰隊交戰綜合實力的評分標準 Elo 公式,其中包含紀錄奪冠、獎金數以及交手紀錄等各方面結算,過去被廣泛用於國際象棋、圍棋、足球等運動,而電子競技項目則採用過在《魔獸世界》、《Dota》以及《英雄聯盟》等項目。

The field is finally set for the @FACEITPUBG Global Summit, and it is stacked. The Top 5 teams in the world, as well as 14 of the Top 20 will all be competing in London. Here are the Elo and World Rankings for all 24 teams (probabilistic forecasts to follow once pools are set!) pic.twitter.com/vGV7sHoqte