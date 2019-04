《絕地求生》全球高峰賽下周登場 ！小組賽 ahq、MP5 名單出爐

▲《絕地求生》 FACEIT 全球高峰賽。(圖/來源 PUBG_Taiwan 《絕地求生》)

PUBG Corporation 宣佈《絕地求生》 FACEIT 全球高峰賽各地區代表隊伍全數出爐,來自全球各地賽區 24 支隊伍即將登上英國倫敦 ExCel 國際會展中心一決高下。

2019 年《絕地求生》循環小組對抗賽將從 4 月 16 日 至4 月 18 日,預計將交叉進行 A vs B、B vs C 、C vs A 模式,讓每一支隊伍平均進行共 12 場賽事,最終積分排名前 8 支隊伍將會進入總決賽(20 日至 21 日),而排名後段班的 16 支隊伍將會進入淘汰賽階段。此外,本次前三名隊伍將可獲得 2019 年 PUBG 世界大賽額外名額的門票。

本次台港澳賽區代表隊 Ahq 被分配至和去年世界大賽亞軍 Team Liquid 同為 A 組,而另一支台港澳隊伍 MP5 則是分配與歐洲聯賽冠軍 ENCE 以及中國 17 GAMING 同為 B 組。據官方表示:「由於東南亞賽區隊伍 Divine Esports 與GameHome Esports 因簽證問題無法前往參賽,屆時將會交由其他隊伍遞補名額日後另行公佈。」

▲《絕地求生》2 周年專屬活動。(圖/來源 PUBG_Taiwan 《絕地求生》)

而台港澳《絕地求生》官方為了慶祝《絕地求生》 2 周年特別推出專屬活動,只要在 4 月 25 日前玩家分享個人的「#PUBG經典時刻故事」截圖、影片或者文字敘述自己的故事,並且@Tag 2 位吃雞戰友與附上你的「PUBG ID」在官方粉絲團貼文中,各位玩家就有機會獲得專屬 Aorus M3 遊戲滑鼠、Aorus K9 Optical 光軸電競鍵盤獎品、PUBG 2周年紀念T (台港澳限定) x 5、「生存通行證3:狂野王牌」高級通行證序號(3組!有福同享)、「生存通行證3:狂野王牌」20 等升級道具 x 10 等等好禮喔!