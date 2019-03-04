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新秀歌王助陣FGL！李友廷將為《爐石戰記》決賽獻聲

記者周之鼎／台北報導

伴隨著澄澈的嗓音和溫柔的嗓音，搭配上令人目不暇給的撥弦技巧，知名選秀節目《聲林之王》第一季總冠軍李友廷，平時喜歡打遊戲也關注電競賽事的他，這次將為第一屆遊樂電競網咖聯盟（簡稱FGL）《爐石戰記》決賽獻聲，為電競粉絲帶來扣人心弦的現場演唱。

比起螢幕上有些抑鬱的神情，談起遊戲與電競賽事，李友廷像是孩子似的笑得燦爛。他與許多玩家一樣，因為2012年TPA奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍而與電競結緣，當時的他與朋友結伴一同看轉播：「TPA贏的當下真的很High，我們不斷地歡呼尖叫，真的很開心，然後結束之後，受到熱情感染的我們也立刻去網咖開台打兩把！」

說到網咖，李友廷有著滿滿的回憶要和我們分享「國、高中的時候我滿常去網咖的，」李友廷說：「《魔獸世界》、《魔獸爭霸》、《信長》、《三國》我什麼都玩，記得那時候大家都不想去升旗，所以都會偷偷跑到學校附近的網咖，教官也會過來抓，但我沒有被抓到，我是跑得比較快的那個。」說完他開心地笑了。

被問到在網咖打遊戲與自己在家有什麼樣的不同呢，李友廷想了一下說：「其實有點難形容，其實我覺得跟組樂團很像，在樂團裡面每個人的定位都不同，遊戲也是。在網咖裡打遊戲，就可以現場溝通：『右邊、右邊！』、『開大！』、『跟著打！』最後取得勝利之後那種感覺真的很難形容。」說著說著李友廷突然回神，不好意思的笑了：「怎麼辦，這樣感覺起來好宅喔！」也讓人窺見了新秀歌王熱愛遊戲的可愛一面。

對於遊戲相當有熱忱的他，在年輕的時候會覺得自己是相當高端的玩家，現在的他只講求休閒娛樂：「玩遊戲最需要的便是當下的反應與判斷，年輕的時候會知道會戰的當下要做什麼，隨著年紀越來越大，會感到明顯的不足。」所以現在的他會去幾個玩音樂的朋友家，看朋友打遊戲，而李友廷就坐在後面的沙發上彈吉他唱歌，度過愜意的午後。

談及即將在FGL《爐石戰記》總決賽表演，李友廷笑著說：「我覺得我達成了人生的里程碑，達到了我人生想要作的其中一項成就，我一直都是暴雪娛樂的粉絲，他們出的每一款遊戲我幾乎都有玩，能參與到《爐石戰記》電競賽事之中，這也是我第一次親自到電競賽事現場，我真的相當高興。」雖然大學畢業之後，李友廷比較少關注電競賽事，平時一起討論遊戲的朋友聽到當天會有Roger與偷米更表示相當羨慕，他也承諾會好好做功課，朋友們也說要幫他惡補進度，再度重回電競的懷抱。

對於電子競技與電玩遊戲，李友廷表示：「其實我覺得玩遊戲是很棒的事情，因為不論是任何事情，只要是中的，專心在上面，好好地把握住每個當下、每個機會，要認真地玩，沒有玩的時候也要認真地過生活，這樣就很棒了，這是我最大的心得。」

《爐石戰記》是一款讓朋友聚在旅店溫暖爐火邊，一同享受節奏明快的鬥牌遊戲，這次導入娛樂音樂元素，便是想讓玩家感受專屬FGL電競賽事的溫馨快樂，FGL全國總決賽將於3月16、17日舉行，比賽地點在高雄電競館，全日可免費入場。

 

關鍵字：爐石戰記李友廷

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