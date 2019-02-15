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和風封神動漫手遊《元氣封神》雙平台預註冊活動同步啟動

和風封神動漫手遊《元氣封神》事前登錄開跑（圖／星宿科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

星宿科技有限公司今日宣布取得由上海紅月互動開發，首款和風封神動漫手遊《元氣封神》台港澳代理營運權。官方表示，本作為一款封神題材故事與日系動漫風格結合的日系卡牌手機遊戲，有別於一般卡牌手遊，《元氣封神》在故事結構上也加入了穿越的劇情，並且玩法上在基礎卡牌養成之外，添加了策略出牌和戰棋的元素，讓整體操作感更加突出，玩家可以選擇喜愛的卡牌角色搭配，建立最強的陣容，也有機會以小搏大翻轉比賽。今日同步啟動雙平台預註冊頁面，並開啟刪檔封測線上報名活動。

故事背景述說一位名叫『徐眠』的女大學生，某一天在打工的博物館工作時，意外發現一件超稀世骨董『金翅鳥紋盒』，不經意開啟後觸動了異世界的入口，穿越來到了遠古的封神世界，而這時剛好與妲己對戰的姜子牙碰撞在一起，強力的元氣碰撞，竟讓兩人身體發生了互換，失去法力的姜子牙只好帶著徐眠一同冒險，一起對抗暗黑力量掌握的封神世界。而隨著故事劇情的發展，玩家將一步步解開隱藏在封神大陸的秘密，帶領著眾仙一起冒險，並且也試圖尋找突破次元的力量。

和風封神動漫手遊《元氣封神》事前登錄開跑（圖／星宿科技提供）

《元氣封神》擁有龐大的主線劇情故事，目前已有超過50多章的故事內容以及80多位的仙人供玩家遊玩，玩家在遊戲內闖蕩時就像是在看一部動畫作品，因此玩家要盡力的在遊戲內拓展故事線，跟著主角徐眠一同闖蕩封神世界，在冒險的路上蒐集到各種封神世界的角色，去對抗危害封神世界的暗黑軍團。

《元氣封神》的戰鬥系統以棋盤方式呈現，玩家雙方各持5隻仙人上場，而每回合將會隨機拿到法術牌，因此除了仙人自己的攻擊之外，法術牌也會有不同的加乘戰術效果。而這樣獨特的戰鬥系統，讓整體玩法跳脫以往的卡牌遊戲，融入了類戰棋的玩法，各仙人角色也帶有不同職業屬性，作為相互加乘或相剋的戰鬥天性，為戰鬥增添更多樂趣，即便整體戰力稍弱的玩家仍可依照自己的牌組組合，搭配特殊技能發動，打出一場精彩的逆轉勝。

戰鬥系統分為兩個階段：法術釋放和仙人行動，其中法術釋放階段是活化遊戲策略性的主因，讓原本無腦的仙人行動變得更加燒腦。法術共分為基礎法術和仙人法術兩種，基礎法術目前固定的11張法術，而仙人法術則是由上陣的五名仙人決定。

而仙人行動戰鬥介面類似戰棋網格，棋盤內分為上中下三條路徑，在玩家結束法術階段後，仙人會以出場位置直線前移，依據自身的攻擊距離發動攻擊，仙人每回合增加一點元氣，元氣集滿後會釋放必殺技。雖說仙人行動完全由AI操作，但遊戲並不無腦，比如其中大量擁有位移的仙人就能配合必殺技達到改變戰局的目標，哪吒鬧海搭配AOE必殺、旱魃的無形之魔配合隱身背刺打出100%傷害，你完全可以利用法術預判實現戰略性點殺。

戰前仙人佈局、可控的隨機法術卡池，無限制的卡牌使用與即時的戰鬥方式形成《元氣封神》獨有的策略戰鬥玩法，戰鬥節奏由你掌握，是喜歡開場一波流攻擊，還是步步為營的策略都在於你的選擇。

和風封神動漫手遊《元氣封神》事前登錄開跑（圖／星宿科技提供）

《元氣封神》於今日同步開啟雙平台事前預註冊活動，原廠紅月互動十分關注台港澳玩家的意見與體驗，特別為繁中版開發出在地化的訂製角色。

官方表示，首波預註冊活動就推出台灣地標的象徵-傳說級仙人『玉山女神』，而該角色可在事前預註冊時直接領取，後續只能通過特殊活動慢慢獲得。而選擇玉山做為在地化角色，主要靈感來自於玉山是台灣第一高峰，象徵支撐著台灣的一切，而玉山女神的形象被設定為拿著啞鈴的萌系女神，烏黑長髮代表群山綿延的象徵，外表看似柔弱，但每年為阻擋颱風的入侵努力健身，這次也為了與玩家見面而努力鍛鍊著。

和風封神動漫手遊《元氣封神》事前登錄開跑（圖／星宿科技提供）

《元氣封神》雙平台事前預註冊活動開啟，除了首波預註冊活動特別推出台灣地標的象徵-傳說級仙人『玉山女神』外，還有滿滿的限定《元氣封神》週邊包含等身抱枕、超大滑鼠墊、雨傘及Nintendo Switch等多項豪禮。此外，官方也同時公佈將於2月21日開起雙平台刪檔封測活動。

關鍵字：手機遊戲星宿科技元氣封神

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