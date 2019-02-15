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NEOWIZ新作《棒球大王》登台　中職四隊球員全收錄

NEOWIZ新作《棒球大王》登台　中職四隊球員皆入列（圖／紅心辣椒提供）

記者樓菀玲／台北報導

紅心辣椒宣佈取得韓國遊戲公司NEOWIZ開發的《棒球大王》台港澳獨家代理權，該作取得中華職棒大聯盟授權，實名收錄上百名中職四隊球員，反映真實賽季成績，讓玩家親手打造最強先發陣容，官方表示《棒球大王》預定將在2019年最新職棒賽季上市。

為此紅心辣椒董事長鄧潤澤表示：「很榮幸能與開發實力堅強的NEOWIZ聯手引進這款棒球遊戲，NEOWIZ是擁有相當紮實經驗的研發商，花費非常多的心力在製作這款遊戲，並配合台灣的棒球文化，打造專屬遊戲系統。而紅心辣椒對於棒球遊戲不但有非常豐富的營運經驗，同時有著無與倫比的熱情與使命，我們相信《棒球大王》絕對會是今年最熱血、最值得期待的棒球鉅作！」

而負責開發《棒球大王》的NEOWIZ CEO文志水表示：「非常高興能與紅心辣椒合作，我們對於紅心辣椒在棒球遊戲營運上的專業能力，以及對玩家經營的熱情用心給予高度的認同，同時我們亦了解在台灣遊戲市場，講到棒球遊戲就想到紅心辣椒，因此在NEOWIZ進軍海外的時刻，合作伙伴非紅心辣椒莫屬。我們相信在紅心辣椒多年來累積的經驗幫助下，絕對可以讓《棒球大王》發光發熱，並開創全新的棒球遊戲里程碑。」

NEOWIZ新作《棒球大王》登台　中職四隊球員皆入列（圖／紅心辣椒提供）

《棒球大王》強打熱血棒球動漫風格，並以即時投打對戰的PVP模式和豐富的比賽系統為主力玩法，玩家可以透過不同模式關卡蒐集裝備累積強化球員卡，提升球隊陣容後再挑戰更高難度的比賽與關卡。

另外，《棒球大王》擁有完整的球員卡強化系統，可以透過強化球員卡的絕技、體力、裝備來提升能力值，從菜鳥變身頂尖球員，卡片升等無限制，朝培育最強球員的目標邁進。

關鍵字：手機遊戲紅心辣椒棒球大王

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