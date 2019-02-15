精神時光屋遊戲《文明帝國VI》資料片「風雲際會」發售

記者周之鼎／台北報導

2K和Firaxis Games今日宣佈，備受好評且獲獎無數的《席德·梅爾的文明帝國VI》的第二款資料片《席德·梅爾的文明帝國VI 風雲際會》即日起在Windows PC平台正式發售，建議售價新台幣1,260元。

《文明帝國VI 風雲際會》為玩家帶來了更為動態的遊戲世界，與地理及氣候相關的全新挑戰也隨之而來。《文明帝國VI》的第二款資料片將加入全新的環境影響、工程項目、電力和消耗性資源，為這款廣受喜愛的策略遊戲帶來至今為止最龐大的資料片內容，以及世界議會與全新的外交勝利形式。這款新資料片還將科技和市政樹延展到未來時代，並且新增了8個文明、9名新領袖，此外還有著各式各樣的新單位、區域、奇觀、建築等內容。

「Firaxis藉由《席德·梅爾的文明帝國VI 風雲際會》繼續提昇標竿，替《文明帝國》系列開發出至今為止最龐大且內容最豐富的資料片，」2K資深副總暨全球行銷總監Melissa Bell表示。「開發團隊的成果超出了我們的期待，創造出這款如此獨特的資料片，除為玩家帶來充滿氣候挑戰的鮮活世界，更讓玩家能以前所未有的方式體驗《文明帝國》遊戲。」

「在《席德·梅爾的文明帝國VI 風雲際會》裡，玩家置身的世界比過往更充滿生命力，」Firaxis Games的《文明帝國》系列首席設計師Ed Beach表示。「我們很興奮能讓玩家以嶄新的方式發掘遊玩《文明帝國》所帶來的新奇體驗。這款資料片具體而微地呈現了探索的感受。玩家的選擇將影響世界的生態系統，同時也會影響地圖上每個文明的未來。」《席德·梅爾的文明帝國VI 風雲際會》的重點特色如下：

※環境影響

火山爆發、風暴（暴風雪、沙塵暴、龍捲風、颶風）、氣候變遷、洪水及旱災將使遊戲變得生動無比。聚落位置的選擇變得史無前例的重要，玩家需要在“風險回報並存”的概念中權衡利弊。

※電力和消耗性資源

戰略資源將在《風雲際會》中扮演更為重要的角色。這些資源現在將成為發電廠所消耗的資源，對城市的供電規劃有著舉足輕重的影響。遊戲初期你將透過燃燒煤和石油等碳基資源來為最先進的建築供電；隨著科技發展日新月異，可再生的電力來源便會隨之解鎖。在資源使用上的選擇將直接影響全世界的氣溫，並可能導致冰層融化及海平面上升。

※工程項目

透過運河、水壩、隧道和鐵路等改良設施來形塑帝國周遭的世界，克服不利的土地狀況。開拓城市時請務必考量到海岸低地區域的洪災風險；在遊戲後期，玩家也可利用「防洪堤」等新科技來保護這些單元格。

※世界議會

在世界其他領袖面前公開發聲。文明能夠透過締結同盟關係、影響各個城邦、在世界運動會中競逐等行為來獲得外交支持。而外交支持則用於取得其他領袖的承諾、在決議案上投票、召開因應緊急事件的特殊會議，並在通往新外交勝利的途中增加自己的票數權重。

※二十一世紀的科技與市政

科技樹和市政樹拓展至新的時代。將人民搬遷至海上家園、或者發展碳捕集技術，藉此抗衡新的環境影響。

※ 新的領袖與文明

《風雲際會》帶來9名來自8個不同文明的新領袖。每名領袖都有著獨特的能力加成和遊戲方式，同時還帶來9種特色單位、4種特色建築、3項特色改良設施、2個特色區域，以及1名特色行政長官。

※新場景

《風雲際會》包含了兩個全新場景。「黑死病」讓玩家帶領他們的文明度過摧殘歐洲的大瘟疫時期並面對各種挑戰；「戰爭機器」則帶來了多人遊戲體驗，讓一名玩家扮演德軍實行侵略法國的大膽計畫，而法國防守軍則得奮力抵抗入侵。

※ 更多新內容

《風雲際會》新增7項全新世界奇觀、7種新自然奇觀、15種新改良設施、9種新建築、5個新區域、2個新城市地點、9項新科技和10項新市政。

※新單位

《風雲際會》帶來了18個新單位，包括重新登場、近乎無敵的巨大死神機器人，以及能大幅提振觀光的原子時代特殊單位搖滾樂團。

※遊戲系統改良

強化間諜系統並新增多個選項、更新文化與科技勝利條件、新增全新歷史性時刻，並針對其他現有系統進行諸多改良。

由Firaxis Games開發的《席德·梅爾的文明帝國VI 風雲際會》現已推出Windows PC版本。