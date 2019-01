《尼爾 自動人形》YoRHa版2/21發售　DLC、特典大全配一次玩

記者樓菀玲/台北報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET) 宣布,將於 2019年2月21日(四)推出SQUARE ENIX CO., LTD.的PlayStation 4版《NieR:AutomataTM Game of the YoRHa Edition》。



《NieR:Automata(尼爾 自動人型)》是一款劇情、世界觀、角色、音樂及動作皆受到高度好評, 廣受全世界玩家喜愛的動作RPG。以新封面登場的「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」,是包含「NieR:Automata」遊 戲本篇,以及DLC和多種遊戲內道具的特別版。

SIET表示,本遊戲為2017年4月27日發售的「NieR:Automata」,再加入DLC及多項特典的產品。PlayStation® 4 實體版內含可獲得額外下載內容的產品代碼,需要能夠連接網路的環境才能下載,其內容物包含遊戲本篇、DLC,以及機械生物頭、輔助機白書、輔助機造型配送用紙箱、輔助機造型懷舊紅、輔助機造型懷舊灰、輔助機造型遊戲機、動態主題NieR:Automata遊樂園主題、個人造型套組。