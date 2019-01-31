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《尼爾 自動人形》YoRHa版2/21發售　DLC、特典大全配一次玩

《尼爾 自動人形》YoRHa版2/21發售　DLC、特典大全配一次玩（圖／SIET提供）

記者樓菀玲／台北報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET) 宣布，將於 2019年2月21日(四)推出SQUARE ENIX CO., LTD.的PlayStation 4版《NieR:AutomataTM Game of the YoRHa Edition》。

《NieR:Automata(尼爾 自動人型)》是一款劇情、世界觀、角色、音樂及動作皆受到高度好評， 廣受全世界玩家喜愛的動作RPG。以新封面登場的「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」，是包含「NieR:Automata」遊 戲本篇，以及DLC和多種遊戲內道具的特別版。

《尼爾 自動人形》YoRHa版2/21發售　DLC、特典大全配一次玩（圖／SIET提供）

SIET表示，本遊戲為2017年4月27日發售的「NieR:Automata」，再加入DLC及多項特典的產品。PlayStation® 4 實體版內含可獲得額外下載內容的產品代碼，需要能夠連接網路的環境才能下載，其內容物包含遊戲本篇、DLC，以及機械生物頭、輔助機白書、輔助機造型配送用紙箱、輔助機造型懷舊紅、輔助機造型懷舊灰、輔助機造型遊戲機、動態主題NieR:Automata遊樂園主題、個人造型套組。

關鍵字：PS4尼爾

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