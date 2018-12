多款大作即將登場！2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

記者周之鼎/台北報導

隨著 2018 年進入尾聲,2019 年對於 Xbox 以及 Windows 10 PC 玩家將會是極為精彩的一年,玩家引頸期盼的多款強檔新作、經典遊戲續作及遊戲改版,包含《惡魔獵人 5 》、《王國之心 III》、JUMP FORCE、《盜賊之海》競技模式「The Arena」更新等,即將登陸 Xbox One 外;《除暴戰警 3》、《聖靈之光 2》、《戰爭機器 5》等微軟工作室開發的全新力作,也將於 Xbox One、Windows 10 和 Xbox Game Pass 同步登場。

微軟公開2019年Xbox平台最受期待遊戲如下

※Anthem《冒險聖歌》

由曾打造《質量效應》、《闇龍紀元》等遊戲的 BioWare 工作室製作,《冒險聖歌》是一款共享世界的動作角色扮演遊戲,玩家們將扮演自由傭兵,盡情探索充滿野獸與掠奪者的科幻世界,逐一發掘驚奇的科技和被遺忘的寶藏。遊戲中玩家將與夥伴一起揭開神秘世界的面紗,擊敗策劃征服人類的惡勢力,並在旅程中穿上標槍機甲,透過冒險過程中獲得的配備來打造獨特的武器與超能力,在遊戲世界中留下永久的個人標記。《冒險聖歌》將於 2019 年 2 月 22 日上市。

※ATLAS

由《方舟:生存進化》的製作團隊打造,ATLAS 是一款多人奇幻航海冒險遊戲,以第一人稱或第三人稱視角進行。遊戲中將有四萬名玩家同時探索星球,預計帶來史無前例的大規模合作與衝突。在空前絕後的最大遊戲世界裡,玩家可以盡情航海造船、探索戰鬥、角色扮演、進化、打造村落,一起航海征服世界!

※Crackdown 3《除暴戰警 3》

拿起武器,打擊犯罪!玩家將在《除暴戰警 3》擔任具有超能力的探員,於開放世界中挑戰合作模式,或於全新的多人模式「Wrecking Zone」中打擊罪犯,讓破壞成為終極武器。《除暴戰警 3》預計明年 2 月 15 日將於 Xbox One、Xbox Game Pass及 Windows 10 同步發行。

※Devil May Cry 5《惡魔獵人 5》

由 CAPCOM 團隊精心打造,《惡魔獵人 5》延續系列作華麗的動作招式與經典角色,並加入全新元素展開新的篇章。踏上惡魔狩獵之路已然數年,而今城市中又開始了一波新的惡魔入侵,人類最後的希望,就掌握在三位獨行的惡魔獵手—但丁、尼祿和新角色 V 的手中,每位角色獨特的戰鬥風格,將帶給玩家截然不同的戰鬥體驗。《惡魔獵人 5》將於 2019 年 3 月 8 日與玩家見面。

※Far Cry New Dawn《極地戰嚎:破曉》

背景設定於核災後 17 年,失序的災變世界蒙大拿州希望郡。玩家將帶領倖存者夥伴們,一起對抗新的危險威脅—攔路強盜,並與他們橫行霸道的雙胞胎頭目戰鬥,為希望郡爭奪資源。《極地戰嚎:破曉》將於 2019 年 2 月 15 日發行。

※Gears 5《戰爭機器 5》

射擊遊戲大作《戰爭機器 5》即將強勢回歸,玩家將扮演凱特,探索史上最浩大、最華麗的戰爭機器世界,揭開獸族的原始面貌,和夥伴一起並肩作戰保衛倖存同胞。玩家可以選擇進行單人遊戲,或與好友透過分割畫面在本機或線上合作進行遊戲。《戰爭機器 5》將在2019年同步登上 Xbox One、Windows 10 及 Xbox Game Pass。

※Gears POP!(MICROSOFT STUDIOS)

Gears POP! 是一款將《戰爭機器》經典角色打造成獨特 Funko POP! 造型的全新競技手遊。本作以《戰爭機器》Funko 系列公仔為靈感,並與Funko 合作開發,將於 2019 年在 iOS 以及 Android 上架。

※JUMP FORCE(BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.)

集英社旗下漫畫雜誌《週刊少年 Jump》最受歡迎的英雄與惡棍,將在地球上經典的景點廝殺開戰,一圓所有動漫迷心中最熱血的夢!令人期待的角色包含七龍珠、航海王、火影忍者等即將參戰,玩家將可體驗在世界著名景點,如紐約時代廣場及馬特洪峰展開競技決鬥的熱血快感!JUMP FORCE 將於 2019 年 2 月 14 日上市。

※Kingdom Hearts III《王國之心 III》

《王國之心 III》以迪士尼世界為舞台,玩家將扮演主角索拉,與朋友們唐老鴨、高飛狗等同心協力度過重重難關,展開一場冒險之旅。本作集結了迪士尼與皮克斯的新舊角色,玩家和角色們將透過正能量與友情的力量,同心對抗威脅世界的邪惡勢力。《王國之心 III》將於 2019 年推出 Xbox One 中文版,並支援 Xbox One X 優化。

※Metro: Exodus《戰慄深隧:流亡》

由4A Games工作室打造,結合戰鬥、潛行、探索及生存恐佈元素,《戰慄深隧:流亡》為玩家帶來一個劇情導向的沉浸式第一人稱遊戲體驗。在末日的俄羅斯,玩家要沿著驚悚的主線劇情,穿越四季,探索核輻射環境下的無垠荒野。受到俄羅斯小說家 Dmitry Glukhovsky 作品啟發,本作延續了主角 Artyom 的故事,繼續在危機四伏的地鐵中展開探險。《戰慄深隧:流亡》將於 2019 年 2 月 15 日上市。

※Minecraft: Dungeons(MICROSOFT STUDIOS)

Minecraft: Dungeons是一款結合經典地宮探索元素的動作冒險遊戲,至多四名玩家可以組隊並肩戰鬥,為了拯救村民並摧毀惡勢力,起身對抗一波波來犯的邪惡敵人。由 Mojang 小型團隊製作,Minecraft: Dungeons 將成為 Minecraft 系列在 2019 年的最新話題熱作。

※Ori and the Will of the Wisps《聖靈之光 2》

萬眾期待的《聖靈之光》續作《聖靈之光 2》,由屢獲殊榮的《聖靈之光》開發團隊原班人馬製作。玩家將於遊戲中,運用全新的戰鬥和自訂選項進行冒險,探索廣大的異國世界。玩家將在探險途中遭遇巨大魔王,唯有尋求盟友及伙伴的協助,一面挑戰謎題,才能揭開「Ori」真正的命運。《聖靈之光 2》將於 2019 年獨家登陸 Xbox One 及 Windows 10 PC,並同步加入 Xbox Game Pass 遊戲庫。

※Sea of Thieves《盜賊之海》

隨著遊戲上市後第五個免費改版更新的到來,《盜賊之海》將再次以全新的遊戲內容,改寫玩家們的海上探險之旅。全新競技模式「The Arena」即將於 2019 年上半年推出,玩家將可組隊與敵船進行節奏明快的對戰,每一場對戰都將帶來刺激體驗,引領玩家取得神秘寶藏,並挑戰自己的海盜技能。

※The Outer Worlds(PRIVATE DIVISION)

由微軟旗下的 Obsidian Entertainment 和 Private Division 工作室聯合打造,The Outer Worlds 是一款單人科幻主題的角色扮演遊戲。玩家將扮演在殖民地太空船中甦醒的主角,持續探尋太空故事並面臨各種派系爭權奪利,並藉由每一次的選擇影響遊戲世界中的發展。

※Tom Clancy's The Division 2《湯姆克蘭西:全鏡封鎖 2 》

以美國華盛頓特區為背景的《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》是一款動作射擊角色扮演遊戲,遊戲中充滿豐富的武器、裝甲、技能等自訂選項、美麗逼真的遊戲環境、多變的角色發展系統和節奏明快的戰役內容。玩家在遊戲中可以選擇獨自作戰,或與三五好友共同完成各項任務,也可以在「暗區」中與其他玩家進行 PvP 對戰。《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》將於 2019 年 3 月 15 日上市。

※TUNIC(FINJI)

TUNIC 是一款關於一隻小狐狸冒險的動作遊戲,玩家將化身為一隻惹人喜愛的小狐狸,在廣大的世界中進行冒險,探尋古代遺址,打擊怪物,並發掘各種深藏的秘密。

※Wasteland 3《荒野遊俠 3》

由《荒野遊俠 2》以及《異域鎮魂曲:Tides of Numenera》的開發團隊打造,《荒野遊俠》系列備受矚目的續作《荒野遊俠 3》即將登場!遊戲將透過全新的對話樹系統講述一個深邃又迷人的故事,同時讓玩家領略設計縝密的回合制戰鬥系統和獨特的角色遭遇系統。玩家可以選擇一人暢玩或與戰友們共同挑戰,在遊戲中面臨艱難的道德抉擇,做出改變遊戲世界的決定。