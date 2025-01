24冬番回顧／《我內心糟糕念頭》強力放閃、「芙莉蓮、藥師少女」神作續播

記者楊智仁/綜合報導

過年是個最好追番的時間,2024 每季都有許多不錯作品值得細細品味,先從 1 月播出動畫開始,今年冬天除了「葬送的芙莉蓮、藥師少女的獨語」人氣作品將跨季續播之外,《我內心的糟糕念頭》第二季、《我獨自升級》、《迷宮飯》討論度也相當高,本篇文章將依筆者看過作品,回顧並按個人喜好推薦幾部 2024 冬番。

▼2024 年 1 月冬番回顧。(圖/翻攝自推特)

《葬送的芙莉蓮》

從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客《葬送的芙莉蓮》環繞探討「壽命」主題觸動人心,深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。2024 年新篇章一級魔法使選拔測驗篇不僅內容精彩刺激,更多的魔法戰鬥大場面在此震撼登場。目前《葬送的芙莉蓮》已宣布第二季製作確定,接下來讓我們一起等待官方後續消息。

▼《葬送的芙莉蓮》跨季續播。(圖/翻攝自@Anime_Frieren推特)

《藥師少女的獨語》

系列小說+漫畫全球銷量突破 3800 萬冊《藥師少女的獨語》動畫 2024 年同樣跨季續播,看著貓貓憑藉自身學識和技能,在勾心鬥角的宮廷中排憂解難、建立人脈發掘出宮廷裡不為人知一面,讓大家深陷入少女魅力中。來到 2025 年動畫第二季也正在放送中,故事將聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化,貓貓重新回到驗毒工作岡位,同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案,消失的嫌疑犯「翠苓」...,首季所留下層出不窮的謎團,奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。

▼《藥師少女的獨語》跨季續播。(圖/TOHO animation チャンネル)

《我內心的糟糕念頭》第二季

要說到 2024 年 1 月最甜新番那肯定非《我內心的糟糕念頭》莫屬,第二季劇情除了繼續穩定發糖外,開始漸漸享受校園生活的市川,更加投入到工作中不時需要對日常生活做出取捨的山田,兩人因為對方而有所成長讓作品增添更多看點,加上第二季尾聲閃亮神回,在外國知名動畫投票網站 Anime Trending、Anime Corner,《我內心的糟糕念頭》都是霸榜穩居排行中的第一名。

▼《我內心的糟糕念頭》第二季。(圖/翻攝自@bokuyaba_anime推特)

《我獨自升級》

韓國網路漫畫《我獨自升級》曾經獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名、次年 Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品、同年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名,挾帶全世界觀看累積次數超過 143 億次傲人成績,動畫第一季於 2024 年放送,男主快速成長超進化實力、強大怪物以及不為人知的陰謀,讓動畫充滿緊湊感。目前《我獨自升級 Season 2 -Arise from the Shadow-》第二季 2025 年 1 月也正在放送當中。

▼143 億觀看《我獨自升級》。(圖/翻攝自@sololeveling_pr 推特)