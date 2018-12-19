【廣編】世界級球星「最強三人」現身手遊《足球小將翼：夢幻隊伍》

【廣編】



圖、文／遊戲綠洲提供

對戰型足球模擬手機遊戲《足球小將翼：夢幻隊伍》，正式與三位世界等級球星授權合作：羅伯特・卡洛斯(Roberto Carlos Da Silva)、摩連迪斯（Fernando Morientes）以及古迪(José María Gutiérrez Hernández)，玩家將有機會在遊戲中讓隸屬於「銀河艦隊」的三位傳奇球星加入自己的夢幻陣容。



譽有惡魔左腳(Devilish Left Leg)的世界頂級足球員SSR羅伯特・卡洛斯、被稱為西班牙的荒鷲(Spain’s Wild Eagle)SSR摩連迪斯及天才中場球員(Genius Midfielder)SSR古迪，將在手遊《足球小將翼：夢幻隊伍》期間限定招募活動：「World Football Legends: Los Galácticos」限時登場。

響應「World Football Legends: Los Galácticos」活動，官方特別推出特殊招募活動給所有支持《足球小將翼：夢幻隊伍》的玩家們！凡連續進行3次10連招募，玩家可以免費獲得1次免費的10連招募機會; 除此之外，玩家每進行1次10連招募，即可隨機獲得像是黑球(SSR)或足球王秘笈等道具，供玩家增強能力及強化球員。