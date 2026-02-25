ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

記者蘇晟彥／台北報導

人氣療癒系原創角色《dtto friends》與 FANFANS 粉粉再度聯手，將從即日起到 4 月 12日，在西門地下市正式進駐「SAUGY BRUNCH」快閃店，不僅有絨毛手機掛繩、手機架、SAUGY 巨型絨毛玩偶等新品登場，Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨也將在指定時間舉辦見面會，只要消費就可以獲得拍照機會，一起與dtto friends開啟春日新篇章。

▼Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨也會在活動期間舉辦見面會。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto、FANFANS快閃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「台味場景原汁原味重現！經典『大冰奶儀式』廁所再度現身」

本次返場同樣以「台味早餐店」為核心設計，除了大家熟悉的人物立牌佈置，那些讓人忍不住拍照拍不停的療癒場景也將進駐西門地下市：

．「腸胃儀式」廁所： 喝完大冰奶後，Saugy 腸太郎究竟躲在哪裡「奮戰」？傳說中的神祕廁所場景將驚喜回歸，粉絲們千萬別錯過這個引起社群瘋傳的打卡點。
．「互動滿點」打卡牆：Saugy 腸太郎忍不住偷吃薯條，又是被誰發現了呢？粉絲們快跟著小肉豆一起一探究竟。

▼這次新增打卡牆，可以盡情拍照。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto、FANFANS快閃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「超過 30 款週邊強勢回歸！SAUGY 巨型絨毛玩偶首度開賣」

除了先前熱銷的飲料提袋、徽章盲抽外，這次進駐西門最受矚目的亮點「Saugy 腸太郎 40 CM、20 CM絨毛玩偶 及 絨毛手機掛繩」將首度販售！ 柔軟的手感加上腸太郎招牌的呆萌表情，絕對是粉絲清單中的頭號目標。現場還有超過 30 款豐富週邊，數量有限，售完為止。

「快閃店限定活動：壓克力立牌、稀有金卡抽抽樂、限定版書籤票卡等你拿」

滿額贈活動 -
單筆消費滿 NT$1,200：贈送「拼組壓克力立牌」乙個。
單筆消費滿 NT$4,800：直接獲得「拼組壓克力立牌」全套一組（共 4 款）。

▼新品絨毛手機掛繩。

▲▼ dtto、FANFANS快閃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto、FANFANS快閃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼消費滿額就可以獲得隨機的「拼組壓克力立牌」乙個。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto、FANFANS快閃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「Dinu 與 Hoya 驚喜現身！角色見面會限定登場」

想要近距離跟 Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨互動嗎？進駐西門期間特別安排了三場見面會，只要當日有消費即可兌換號碼牌，還能獲得珍貴的拍立得乙張！
日期： 3/8 (日)、3/28 (六)、4/5 (日)
時段： 下午 2:00 及下午 4:00 (每日共兩場)
參加規則： 每場限額 15 名，活動前 30 分鐘開放領取號碼牌。

【dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》返場台北站 活動資訊】
日期： 2026/02/25 (三) － 2026/04/12 (日)
地點： 台北西門地下市（台北市中正區中華路一段51-1號地下1樓）
主辦單位： FANFANS 粉粉
授權商： 狄卡科技股份有限公司
 

關鍵字：dtto friends

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【路過也有事】足球發球「擊落」路過海鷗　球員場上緊急CPR救活牠

推薦閱讀

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派　英影院洩4字粉猜「宿敵來襲」

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝銷售榜首　復古仍以NSO為主

Discord年齡驗證惹爭議　網憂人人掃臉...官方道歉「溝通不當」

全新「航海王x NBA」商品亮相！萬代模型展台北開展　人氣IP集結

記得每隻寶可夢、歷史背不起來？日老師崩潰　醫師：其實很合理

《新世紀福音戰士》團隊感性回顧30年：帶著初心邁向未來

元祖級實況主甜曬婚戒大喊「我們是王八夫妻」　骨灰粉湧祝福

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「成熟市場」打電動的人越來越少

夢幻聯動成真！櫻桃小丸子、蠟筆小新推聯動漫畫慶周年

實況主甜曬婚戒「我是王八夫妻」

CFO輔助2274「未來想去LPL」

熬夜玩新作睡不足...美同事神回網笑翻

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

《新世紀福音戰士》感性回顧30年

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

《惡靈古堡9》上市前劇情外流

最新新聞

CFO輔助2274「未來想去LPL」

dtto friends主題快閃店現身西門

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

Discord年齡驗證惹議...官方道歉

萬代模型展開展...全新「航海王」商品

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

《新世紀福音戰士》感性回顧30年

實況主甜曬婚戒「我是王八夫妻」

《惡靈古堡9》上市前劇情外流

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366