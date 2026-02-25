dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

記者蘇晟彥／台北報導

人氣療癒系原創角色《dtto friends》與 FANFANS 粉粉再度聯手，將從即日起到 4 月 12日，在西門地下市正式進駐「SAUGY BRUNCH」快閃店，不僅有絨毛手機掛繩、手機架、SAUGY 巨型絨毛玩偶等新品登場，Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨也將在指定時間舉辦見面會，只要消費就可以獲得拍照機會，一起與dtto friends開啟春日新篇章。

▼Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨也會在活動期間舉辦見面會。（圖／記者蘇晟彥攝）

「台味場景原汁原味重現！經典『大冰奶儀式』廁所再度現身」

本次返場同樣以「台味早餐店」為核心設計，除了大家熟悉的人物立牌佈置，那些讓人忍不住拍照拍不停的療癒場景也將進駐西門地下市：

．「腸胃儀式」廁所： 喝完大冰奶後，Saugy 腸太郎究竟躲在哪裡「奮戰」？傳說中的神祕廁所場景將驚喜回歸，粉絲們千萬別錯過這個引起社群瘋傳的打卡點。

．「互動滿點」打卡牆：Saugy 腸太郎忍不住偷吃薯條，又是被誰發現了呢？粉絲們快跟著小肉豆一起一探究竟。

▼這次新增打卡牆，可以盡情拍照。（圖／記者蘇晟彥攝）

「超過 30 款週邊強勢回歸！SAUGY 巨型絨毛玩偶首度開賣」

除了先前熱銷的飲料提袋、徽章盲抽外，這次進駐西門最受矚目的亮點「Saugy 腸太郎 40 CM、20 CM絨毛玩偶 及 絨毛手機掛繩」將首度販售！ 柔軟的手感加上腸太郎招牌的呆萌表情，絕對是粉絲清單中的頭號目標。現場還有超過 30 款豐富週邊，數量有限，售完為止。

「快閃店限定活動：壓克力立牌、稀有金卡抽抽樂、限定版書籤票卡等你拿」



滿額贈活動 -

單筆消費滿 NT$1,200：贈送「拼組壓克力立牌」乙個。

單筆消費滿 NT$4,800：直接獲得「拼組壓克力立牌」全套一組（共 4 款）。

▼新品絨毛手機掛繩。

▼消費滿額就可以獲得隨機的「拼組壓克力立牌」乙個。（圖／記者蘇晟彥攝）



「Dinu 與 Hoya 驚喜現身！角色見面會限定登場」

想要近距離跟 Dinu 狗狗和 Hoya 好鴨互動嗎？進駐西門期間特別安排了三場見面會，只要當日有消費即可兌換號碼牌，還能獲得珍貴的拍立得乙張！

日期： 3/8 (日)、3/28 (六)、4/5 (日)

時段： 下午 2:00 及下午 4:00 (每日共兩場)

參加規則： 每場限額 15 名，活動前 30 分鐘開放領取號碼牌。

【dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》返場台北站 活動資訊】

日期： 2026/02/25 (三) － 2026/04/12 (日)

地點： 台北西門地下市（台北市中正區中華路一段51-1號地下1樓）

主辦單位： FANFANS 粉粉

授權商： 狄卡科技股份有限公司

