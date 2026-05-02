飛來橫禍！美實況主徒步募款遭車禍　躺床「堅喊繼續」溫暖眾網

記者黃冠瑋／綜合報導

近日一名美國實況主hmblzayy發起善心之舉，為了籌措25萬美元成立青少年技職學校，挑戰從費城徒步3,000英里到加州。然而在他這場信仰徒步之旅中，竟遭來一輛黑色馬自達從後方追撞，突如其來的橫禍不僅沒擊垮他的內心，更是在後續檢查躺病床時，向觀眾喊話徒步仍會繼續，如此不屈精神令所有人佩服。

▼美實況主徒步募款遭車禍。（圖／翻攝自Twitch／@hmblzayy）

關於事情發生是，實況主hmblzayy在發起這項企劃的33天，步行至印第安納州時，hmblzayy正沿著外側道路並推著載有物資的手推車，身穿亮黃色反光背心，看似非常安全，但沒想到卻被一輛黑色馬自達衝撞，由於當時仍處於實況直播，因此當下撞擊過程全拍攝下來，鏡頭也跟著噴飛，如此驚悚事情，讓大量在聊天室聲援的觀眾全部嚇傻。不過幸好後續，hmblzayy就撿起相機，雖說當下看似沒事，但為了保險起見，他還是被送到醫院做初步檢查。

事後送醫初步報告指出hmblzayy傷勢穩定，暫無生命危險。他也在病床上休息發佈限時動態，強調事故視為信仰旅程的一部分，對能倖存表達感謝，將會待醫療許可後，繼續完成企劃。而這起事故，也有好心觀眾調查完整經過，發現原來那輛黑色馬自達其實是有保護hmblzayy，而為何會衝撞到他，原因其實是被後續被車輛在後方追撞，才讓馬自達不小心衝撞。

至於為何hmblzayy受到驚嚇仍堅持完成企劃，多年追隨他的粉絲解釋，他過去曾因家裡無法負擔學費，而被迫大學輟學，為了生計去販售連帽衫，最終靠著努力發展成一項事業，因此他想讓更多與他類似處境的人，能靠著一項技能突破所遭受的困境。