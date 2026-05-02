ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代　防止兒少性剝削激進擴大

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年隨著遊戲深入影響兒童，也讓各國政府開始高度重視此等衍生問題。其中被全世界公認法律最嚴格的澳洲，如今發布聲明要求Roblox、微軟、Epic和Valve等多個遊戲平台巨頭，說明如何防範兒少性誘拐、避免受極端激進化思想影響的改善方式，不讓兒童淪為犯罪的工具。

▼澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代。（圖／翻攝自Getty Images）

根據澳洲網路安全室eSafety公告，有鑑於其持續擔憂Roblox、Minecraft、Fortnite和 Steam等平台「被性侵犯者用來誘騙兒童」，以及被極端組織用來傳播暴力宣傳和使年輕人激進化，已要求上述公司詳細說明防止措施。對此，澳洲網路安全專員Julie Inman Grant表示，「我們經常看到，這些犯罪分子在網路遊戲環境中與兒童接觸後，會將他們轉移到私人聊天服務中，遊戲平台是澳洲兒童使用最頻繁的網路空間之一，不僅是玩耍地方，也是社交和交流的場所。根據調查顯示，光是澳洲8至17歲的兒童中，就有約90%人玩過網路遊戲」。

Julie Inman Grant也指出，「間接淪為犯罪溫床，一些心懷不軌的成年人非常清楚這一點，他們會透過誘導或將恐怖主義和暴力極端主義敘事植入遊戲來鎖定兒童」。像是近幾年在Roblox上重現的大規模槍擊事件、極右翼團體在Minecraft中重現法西斯圖像、在《要塞英雄》上出現美國國會大廈騷亂等事件、甚至出現二戰集中營等恐怖景象。基於數百萬兒童都在使用這些線上遊戲和與遊戲相關的平台，因此Julie Inman Grant認為，這些平台必須採取一切可能的措施來保護這些兒童，並不斷改進安全措施」。澳洲網路安全室也強調這些平台必須嚴重遵守並說明，如不願配合將會面臨高達825,000澳元（約新台幣1859萬）的罰款。如此高昂罰款，也讓外界看到澳洲對於這項議題的高度重視。

關鍵字：Roblox兒童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【抓到了！】高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網：酒駕怕被查

推薦閱讀

澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代　防止兒少性剝削激進擴大

《人機迷網》社群遭塗鴉蘿莉亂入　神回「麥當勞是什麼」網笑翻

CAPCOM新作《人機迷網》通關心得　好想有個黛安娜當女兒

在地化英文亂翻日本音樂遊戲　「強塞政治」玩家氣炸：根本惡搞

《黎明行者之血》9月發售！13分鐘實機影片秀黑暗奇幻RPG新作

索尼偷偷更新數位憑證　玩家哀號「30天不連」恐鎖住使用權

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難　前開發爆料「內部分歧」激烈

《柯南》新劇場版再創紀錄！觀影人次破500萬、挑戰百億票房

《暗黑4》副總監解密「泰瑞爾回歸」　談新職業：野蠻人更ＯＰ

《英雄聯盟》世界冠軍Gumayusi來台見面會　「全程禁拍照」粉絲傻眼

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

CAPCOM新作《人機迷網》通關心得

在地化英文亂翻日本音樂遊戲

Gumayusi來台見面會全程禁拍照

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難

《皮克敏》新活動出大包炎上

《人機迷網》社群遭塗鴉蘿莉亂入

《寶可夢冠軍》畫質太爛玩家砲轟

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

最新新聞

澳洲要求多位遊戲巨頭給交代

《人機迷網》社群遭塗鴉蘿莉亂入

CAPCOM新作《人機迷網》通關心得

在地化英文亂翻日本音樂遊戲

《黎明行者之血》確定9月3日發售

索尼偷偷更新數位憑證！

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難

《柯南》新劇場版再創紀錄

《暗黑4》副總監解密泰瑞爾回歸

Gumayusi來台見面會全程禁拍照

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366