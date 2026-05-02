澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代　防止兒少性剝削激進擴大

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年隨著遊戲深入影響兒童，也讓各國政府開始高度重視此等衍生問題。其中被全世界公認法律最嚴格的澳洲，如今發布聲明要求Roblox、微軟、Epic和Valve等多個遊戲平台巨頭，說明如何防範兒少性誘拐、避免受極端激進化思想影響的改善方式，不讓兒童淪為犯罪的工具。

▼澳洲要求多位「遊戲巨頭」給交代。（圖／翻攝自Getty Images）

根據澳洲網路安全室eSafety公告，有鑑於其持續擔憂Roblox、Minecraft、Fortnite和 Steam等平台「被性侵犯者用來誘騙兒童」，以及被極端組織用來傳播暴力宣傳和使年輕人激進化，已要求上述公司詳細說明防止措施。對此，澳洲網路安全專員Julie Inman Grant表示，「我們經常看到，這些犯罪分子在網路遊戲環境中與兒童接觸後，會將他們轉移到私人聊天服務中，遊戲平台是澳洲兒童使用最頻繁的網路空間之一，不僅是玩耍地方，也是社交和交流的場所。根據調查顯示，光是澳洲8至17歲的兒童中，就有約90%人玩過網路遊戲」。

Julie Inman Grant也指出，「間接淪為犯罪溫床，一些心懷不軌的成年人非常清楚這一點，他們會透過誘導或將恐怖主義和暴力極端主義敘事植入遊戲來鎖定兒童」。像是近幾年在Roblox上重現的大規模槍擊事件、極右翼團體在Minecraft中重現法西斯圖像、在《要塞英雄》上出現美國國會大廈騷亂等事件、甚至出現二戰集中營等恐怖景象。基於數百萬兒童都在使用這些線上遊戲和與遊戲相關的平台，因此Julie Inman Grant認為，這些平台必須採取一切可能的措施來保護這些兒童，並不斷改進安全措施」。澳洲網路安全室也強調這些平台必須嚴重遵守並說明，如不願配合將會面臨高達825,000澳元（約新台幣1859萬）的罰款。如此高昂罰款，也讓外界看到澳洲對於這項議題的高度重視。