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《最後生還者2》喬爾之死陷兩難　前開發爆料「內部分歧」激烈

記者黃冠瑋／綜合報導

《最後生還者2》中「喬爾夫球」事件造成許多玩家感到意難平，連帶影響到後續影集，甚至現實中艾比的配音員還收到多次死亡威脅。不過關於此次爭議，其實對頑皮狗而言也非常為難，對此，曾參與開發環境美術Heather Cerlan就爆料，如此大膽決策在當時，其實內部對於是否要給喬爾這樣的結局相當分歧。

▼《最後生還者2》喬爾之死陷兩難。（圖／翻攝自頑皮狗工作室）

▲▼《最後生還者2》喬爾之死陷兩難。（圖／翻攝自頑皮狗工作室）

根據外媒報導，前頑皮狗開發美術設計Heather Cerlan近期接受YouTube Kiwi Talkz的採訪，其中就針對多年來「喬爾夫球」事件爭議做出回應，Heather Cerlan坦言當時工作室內部對這部分的結果存在很大的分歧，一決定讓喬爾領便當時，內部多數人都感到猶豫，「我們真的要這樣做？」，因此在後續遊戲上市時，確實喬爾在被艾比殺死的橋段引發了許多玩家情感上的不適，開發團隊雖然知道這會引發爭議，但卻沒想到玩家最終的反應會如此劇烈。

當遊戲靈魂人物竟是被新角色「艾比」以高爾夫球桿方式草率終結，對於追隨多年的玩家而言當然不太能接受這樣結果，而這負面效應也連帶影響到後續影集上市前的評價，甚至在遊戲中詮釋艾比的演員 Laura Bailey就曾因此遭遇嚴重的網路霸凌與死亡威脅，甚至連其剛出生嬰兒也成為攻擊對象。

雖說喬爾之死早已一去不復返，但作為喬爾的配音員Troy Baker就曾暗示，玩家「或許還沒和喬爾最後告別」，如此描述也讓不少人猜測或許會透過「前傳」或是「回憶片段」讓喬爾重現，不論如何只能靜靜等待，官方給出玩家一項滿意的交代。

關鍵字：最後生還者頑皮狗

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