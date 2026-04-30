《英雄聯盟》世界冠軍Gumayusi來台見面會　「全程禁拍照」粉絲傻眼

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》三冠王Gumayusi 在近期轉隊到HLE後表現亮眼，30日由主辦AppleWoods公佈，將於 6 月 16日 在 TICC舉辦個人粉絲見面會（FAN MEETING），也是睽違許久，首次有電競選手在台灣舉辦個人見面會。但相較於韓星來台的見面會，主辦特別寫出「活動現場禁止使用任何器材拍照、攝影、直播、錄音」規定讓粉絲不解，儘管福利滿滿能有各種親簽、大合照，但搭配上偏貴的票價，仍直喊，「真的要考慮一下！」

▼Gumayusi在 T1時期曾與Faker一同奪下三個世界冠軍頭銜。（圖／LoL Esports）



Gumayusi首度來台舉辦個人粉絲見面會，也是離開T1在台灣的公開活動，先前他來台灣拍攝海盜船的廣告時就引起大批粉絲關注，這次來台消息曝光後更是引頸期盼。對此，主辦單位AppleWoods 30日公開內容，將在 6 月 16日 在 TICC舉辦，票價分別為5,500 / 4,500 / 3,500 /2,750元，已經是逼近一線韓星的等級，但福利滿滿，包含親簽海報、親簽拍立得、10人大合照等，可說是寵粉無極限。

但相較於韓星來台，都會開放粉絲盡情拍照、上傳社群，主辦單位卻祭出「活動現場禁止使用任何器材拍照、攝影、直播、錄音」的規定令粉絲不解，尤其是這是Gumayusi首次與台灣粉絲近距離見面，機會十分難得，儘管在韓國部分粉絲見面會也有禁止拍照、錄影的規定，但大多數都開放可以盡情留下回憶，讓粉絲不解直喊，「票價這麼敢開但不能拍照？」、「不能帶大砲我能理解，連手機都不行？」、「這票價加規定我不行！」；但也有不少姑媽粉直喊，「絕對衝」、「5500不用飛韓國可以」、「第一次我支持」