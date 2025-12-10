《七龍珠》首刷初版竟現身二手店！買家60元撿到珍品破千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

日本一名懷舊遊戲愛好者ねこだんな（Nekodanna）近日在社群平台 X 發文，透露自己在二手書店 BookOff 以 300 日圓購入《七龍珠》單行本第 1 集，回家後意外發現竟是「1985 年首刷初版」的珍藏，引發網路熱烈討論。

▼《七龍珠》單行本第 1 集。（圖／翻攝自推特）

Nekodanna 表示，當天因未找到想要的遊戲便隨意瀏覽中古漫畫區，不經意地看見《七龍珠》第一集，因曾聽聞初版價值不菲，他抱著半信半疑的心情翻看，沒想到真的發現首刷標記，讓他當場激動入手。《七龍珠》初版第 1 集在收藏市場上屬超級珍稀品，視保存狀態可能價值數萬日圓甚至更高。如此稀有的初版竟以 300 日圓的價格陳列在書店架上，被網友形容是「被神龍眷顧的奇蹟」。

作為昭和與平成次文化收藏家，同時也是《七龍珠》粉絲的 Nekodanna 本身已擁有漫畫全套，他強調並未考慮轉賣此書，將會把這本初版當作珍貴收藏品細心保存。該貼文發布後迅速引發網路轟動，累積超過 1900 萬觀看逾 3 萬次按讚，不少網友留言表示羨慕：「我找了好多年！太幸運了」、「對收藏家來說是夢幻逸品。」